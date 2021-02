Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Grupa LPP szacuje, że miała w czwartym kwartale roku obrotowego 2020/21, czyli w okresie listopad 2020 r. - styczeń 2021 r. 2,18 mld zł przychodów i 35 mln zł zysku operacyjnego - podała spółka w komunikacie. W analogicznym okresie rok wcześniej przychody wynosiły 2,724 mld zł, a zysk EBIT 295 mln zł.

Grupa LPP szacuje, że miała w czwartym kwartale roku obrotowego 2020/21, czyli w okresie listopad 2020 r. - styczeń 2021 r. 2,18 mld zł przychodów i 35 mln zł zysku operacyjnego - podała spółka w komunikacie. W analogicznym okresie rok wcześniej przychody wynosiły 2,724 mld zł, a zysk EBIT 295 mln zł.

mPay podpisał z BPS warunkową umowę zakupu 6.669.000 akcji DM BPS, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego tej spółki, za nie mniej niż 3 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

InPost ma 5-letni kontrakt z Amazonem na dostawy w Polsce - poinformował prezes spółki Rafał Brzoska w wywiadzie dla agencji Bloomberg.

Neuca zawarła przedwstępną warunkową umowę zakupu 32,82 proc. akcji spółki Pomerania Investment, która jest jedynym akcjonariuszem Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie - podała spółka w komunikacie. Umowa warunkowa została poprzedzona umowami nabycia 17,38 proc. akcji spółki Pomerania, co oznacza, że cała transakcja zakłada objęcie przez Neukę 50,2 proc. jej akcji.

Uber Eats rozpoczyna współpracę z Grupą AmRest w Polsce, dostarcza zamówienia z 286 restauracji pod markami Burger King, KFC oraz Pizza Hut - podał Uber Eats w komunikacie prasowym.

Należąca do grupy PGE spółka Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 podpisała umowę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi o przyłączenie do sieci przesyłowej morskiej farmy wiatrowej Baltica-1 o mocy zainstalowanej do 896 MW - podała PGE Baltica w komunikacie prasowym.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

ana/