Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Kwestia przyłączenia się do ugód z kredytobiorcami frankowym należy do samodzielnej decyzji każdego z banków, na nich też spoczywa pełna odpowiedzialność za skutki wdrożenia określonej strategii w tym zakresie - poinformowało PAP Biznes biuro prasowe KNF.

Budimex zawarł warunkową umowę sprzedaży udziałów w spółce zależnej Budimex Nieruchomości za 1,51 mld zł - podała spółka w komunikacie. Nabywcą jest CP Developer - spółka utworzona w celu zawarcia umowy przez podmioty powiązane ze spółką Cornerstone Partners i Crestyl Real Estate.

Środki ze sprzedaży Budimeksu Nieruchomości mogą wesprzeć dalszą dywersyfikację grupy Budimex. Zarząd widzi możliwości inwestycyjne w usługach, gospodarce odpadami i OZE - poinformowała spółka w komunikacie. Grupa planuje też dywersyfikację geograficzną w ramach segmentu budowlanego, pod uwagę bierze rynek niemiecki, czeski i słowacki.

Sprzedaż miedzi w grupie KGHM w styczniu 2021 r. wyniosła 46,2 tys. ton i była niższa o 1 proc. niż przed rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła 61,7 tys. ton, co oznacza wzrost o 6 proc. rdr - poinformował KGHM w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

Przychody Asbisu w styczniu 2021 roku wzrosły rok do roku o 32 proc. do ok. 231 mln USD - podała spółka w komunikacie.

Gra Games Operators "Rustler", która miała swoją premierę na platformie Steam w formule early access w dniu 18 lutego 2021 roku, została sprzedana w ilości 6,5 tysiąca sztuk - poinformowała spółka w komunikacie.

Rada nadzorcza Tauronu ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa spółki na okres VI wspólnej kadencji:- wynika z ogłoszenia na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Kurs akcji Kool2Play wzrósł w poniedziałkowym debiucie na NewConnect o 50 proc. do 21 zł.

Atal zakłada kwartalną sprzedaż na poziomie 600-800 lokali, planuje przekazać klientom w 2021 roku ok. 3,5 tys. lokali - poinformował w Parkiet TV prezes Zbigniew Juroszek. Rentowność brutto grupy powinna wrócić do poziomu 24-25 proc.

W wezwaniu na sprzedaż akcji spółki e-Muzyka nie złożono żadnego zapisu - poinformował w poniedziałek pośredniczący w wezwaniu Trigon DM.

