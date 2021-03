Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Koninklijke Bunge ogłosił przymusowy wykup 535.205 akcji Zakładów Tłuszczowych Kruszwica, reprezentujących ok. 2,33 proc. głosów na WZ - poinformował pośredniczący w wykupie Santander BM. Cena wykupu wynosi 66,30 zł za akcję.

Koninklijke Bunge ogłosił przymusowy wykup 535.205 akcji Zakładów Tłuszczowych Kruszwica, reprezentujących ok. 2,33 proc. głosów na WZ - poinformował pośredniczący w wykupie Santander BM. Cena wykupu wynosi 66,30 zł za akcję.

BNP Paribas Bank Polska bada zainteresowanie klientów ugodami w formule zaproponowanej przez Przewodniczącego KNF. Decyzji, dotyczącej ewentualnego przystąpienia do takich ugód, bank nie podejmie jednak przed 25 marca, wtedy tematykę tych kredytów rozstrzygnąć ma Sąd Najwyższy. Bank pracuje nad nową, średniookresową strategią - poinformował prezes banku Przemek Gdański.

Zysk netto grupy Inter Cars w czwartym kwartale 2020 roku wyniósł 110 mln zł, co oznacza wzrost o 141 proc. rok do roku - podała spółka we wstępnych danych. Prognozy analityków ankietowanych przez PAP Biznes znajdowały się w przedziale 62,8-71,3 mln zł.

Zysk netto grupy Comarch w czwartym kwartale 2020 roku wyniósł 51,8 mln zł, czyli był o 47,2 proc. wyższy rok do roku - poinformowała spółka w raporcie rocznym. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk wyniesie 24,3 mln zł. Wynik EBITDA sięgnął 89,1 mln zł, czyli wzrósł o 71 proc. rdr i był o 61 proc. wyższy od oczekiwań.

Przychody gry "Fishing Clash", której producentem jest Ten Square Games, wyniosły w lutym około 7 mln USD wobec 8 mln USD w styczniu - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków, grę pobrano w ubiegłym miesiącu ze sklepów Google i Apple łącznie ok. 2,2 mln razy, ok. 100 tys. mniej niż w styczniu.

Przychody gier Huuuge Games w lutym wyniosły 18 mln USD, produkcje spółki zostały pobrane łącznie ok. 2 mln razy - szacuje portal Sensor Tower.

Zarząd Suwar zamierza rekomendować wypłatę 20-50 proc. skonsolidowanego zysku w formie dywidendy, począwszy od wyniku za rok obrotowy zakończony we wrześniu 2020 - podała spółka w komunikacie.

Ciech podpisał z firmą Lerg umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w Ciech Żywice - podała giełdowa spółka w komunikacie. Wartość umowy to około 160 mln zł.

Forever Entertainment podpisał ze Square Enix umowę na stworzenie i wydanie kilku remaków gier opartych o jedną markę posiadaną przez japońską firmą - podało Forever Entertainment w komunikacie. Kurs spółki rośnie o ponad 10 proc.

Erbud podpisał z inwestorem - spółką Palena - list intencyjny dotyczący generalnego wykonania budynku usługowo-hotelowego w Krakowie - podała spółka w komunikacie. Oferta Erbudu o wartości 74,5 mln zł netto na roboty budowlane została uznana jako najkorzystniejsza.

Umowa Erbudu zawarta ze spółką BC Wrocław Sienkiewicza Hotel uległa rozwiązaniu w wyniku nie otrzymania nakazu rozpoczęcia prac - podała spółka w komunikacie. Erbud w lutym 2020 r. zawarł umowę o wartości 69,9 mln zł na budowę hotelu.

W ocenie zarządu Biura Inwestycji Kapitałowych cena za akcje notowane, oferowana w wezwaniu, czyli 14,50 zł za sztukę, nie odzwierciedla wartości godziwej spółki - podał BIK w komunikacie.

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie - podała spółka w komunikacie. Wynagrodzenie za wykonanie inwestycji wynosi 72,2 mln zł netto.

Votum podpisało w czwartym kwartale 2.362 umowy dotyczące roszczeń bankowych, podczas gdy rok wcześniej były to 3.524 umowy - podała spółka w raporcie rocznym. W ocenie Votum, uchwała Sądu Najwyższego dotycząca kredytów walutowych powinna przełożyć się na wzrost zainteresowania ofertą grupy wśród kredytobiorców.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

osz/