Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Sprzedaż miedzi w grupie KGHM w lutym 2021 r. wyniosła 62,9 tys. ton i była wyższa o 3 proc. niż przed rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła 58 tys. ton, co oznacza wzrost o 5 proc. rdr - poinformował KGHM w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

Sprzedaż miedzi w grupie KGHM w lutym 2021 r. wyniosła 62,9 tys. ton i była wyższa o 3 proc. niż przed rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła 58 tys. ton, co oznacza wzrost o 5 proc. rdr - poinformował KGHM w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

Akcjonariusze PKO BP zdecydują 23 kwietnia o skupie do 10 proc. akcji własnych banku za maksymalnie 4,5 mld zł - podał bank w projektach uchwał. Ponadto walne zgromadzenie ma zdecydować o utworzeniu funduszu specjalnego o wartości 6,7 mld zł na pokrycie strat związanych z ugodami w sprawie kredytów walutowych.

Telekonferencja CD Projektu w sprawie aktualizacji strategii odbędzie się we wtorek, 30 marca, o godz. 18 - podała spółka.

PZU w nowej strategii może nie zdecydować się na ewentualną fuzję Pekao z Aliorem, by być gotowym do potencjalnych przejęć banków, które wpadną w kłopoty w wyniku rozwoju sytuacji związanej z kredytami CHF. Rynek czeka na nową politykę dywidendową PZU, wsparciem dla kursu akcji byłaby strategia płacenia wysokich dywidend - ocenił analityk BM mBanku Michał Konarski.

Santander Bank Polska jest na etapie przeprowadzania ankiet wśród swoich klientów dotyczących ugód w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich, zarząd banku nie podjął żadnych decyzji w tej sprawie - poinformował prezes banku Michał Gajewski.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska zdecydowało o zatrzymaniu całości zysku za 2020 roku i o utworzeniu kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy o wielkości 369,2 mln zł.

ML System otrzymał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Rzeszowie dotyczącą rozszerzenia zakresu badania urządzenia do diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 - podała spółka w komunikacie.

Enter Air pozytywnie ocenia projekt Komisji Europejskiej dotyczący wprowadzenia Cyfrowych Zielonych Certyfikatów, czyli paszportów szczepionkowych w Unii Europejskiej. Przewoźnik liczy na powrót do normalnego latania w 2021 roku - poinformował PAP Biznes w wywiadzie dyrektor generalny spółki, Grzegorz Polaniecki.

Pekabex chce mocniej rozwijać działalność deweloperską, planuje ruszyć w 2021 roku z budową trzech projektów - poinformowała PAP Biznes wiceprezes Beata Żaczek. W ocenie spółki na rynku budowlanym będzie pojawiało się coraz więcej obiektów infrastrukturalnych, przemysłowych, logistycznych i mieszkaniowych, a mniej hoteli i centrów handlowych.

Oferta Budimeksu o wartości 202,6 mln zł netto została oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA w Białymstoku, dotyczącym projektu i budowy obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8 - podała spółka w komunikacie.

Wojas odnotował w lutym 2021 roku 20,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost rdr o 0,4 proc. - podała spółka w komunikacie.

TIM zakłada, że grupa będzie rosnąć wraz z ok. 20-proc. rozwojem rynku e-commerce, co ma pozwolić na regularne dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami, zgodnie z przyjętą polityką dywidendową na lata 2021-23 - wynika z wypowiedzi przedstawicieli spółki podczas poniedziałkowej wideokonferencji. Zarząd jest spokojny o wypłaty dywidend także biorąc pod uwagę zgromadzone środki na funduszu dywidendowym.

Zarząd TIM rekomenduje wypłatę 2,20 zł dywidendy na akcję za 2020 r., czyli łącznie 48,84 mln zł brutto - podała spółka w komunikacie. Część kwoty - w wysokości 26,64 mln zł - została wypłacona w grudniu jako zaliczka na poczet dywidendy. Oznacza to, że zarząd proponuje wypłatę jeszcze 1 zł dywidendy na akcję.

Zarząd TIM przyjął politykę dywidendową na lata 2021-2023 zakładającą coroczne przedkładanie walnemu zgromadzeniu propozycji wypłaty dywidendy określanej w zależności od poziomu wypracowanego zysku netto - podała spółka w komunikacie prasowym.

Przychody Asbisu w lutym 2021 roku wzrosły rok do roku o 37 proc. do ok. 240 mln USD - podała spółka w komunikacie.

Demolish Games, producent gier z grupy kapitałowej Ultimate Games, planuje zadebiutować na rynku NewConnect do końca 2021 roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Generali jest wśród firm, które złożyły ofertę na zakup aktywów Avivy w Polsce - podało ll Sole 24 Ore.

Zarząd Arterii pozytywnie ocenia obecność spółki na rynku regulowanym i nie ma obecnie planów związanych z wyjściem z giełdy. Zdaniem zarządu, zakończone brakiem zapisów niedawne wezwanie na akcje spółki może pozytywnie wpłynąć na jej rozwój - poinformowała PAP Biznes spółka.

Deweloperska grupa Cavatina Holding złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny w związku z planowaną ofertą publiczną akcji i wejściem na rynek główny GPW - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie prasowym. Celem strategicznym grupy jest podwojenie portfela nieruchomości do poziomu 1 mln m kw. do 2025 roku.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

ana/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl