Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

PGNiG Ventures objęła udziały firmy Enelion, producenta ładowarek do e-samochodów - poinformowała PGNiG w komunikacie prasowym. Wartość pierwszego etapu inwestycji to 2,53 mln zł, a jej całkowita wartość może wynieść 6 mln zł. Horyzont inwestycji wynosi maksymalnie 5 lat.

Spółka technologiczna ML System, która w 2020 roku zwiększyła przychody o 36 proc., stawia w tym roku na rozwój eksportu i realizację strategicznych projektów inwestycyjnych. Szykuje kolejne projekty rozwojowe - poinformował PAP Biznes prezes Dawid Cycoń. Nakłady na inwestycje mogą wynieść w tym roku ok. 100 mln zł.

Spółka technologiczna ML System, która pracuje nad Covid Detector, urządzeniem wykrywającym wirusa SARS-CoV-2, w najbliższych tygodniach może poznać wyniki badania jego skuteczności diagnostycznej. Jeśli ocena będzie pozytywna, spółka ogłosi strategię wejścia z produktem na rynek - poinformował PAP Biznes prezes Dawid Cycoń.

Według wstępnych danych skonsolidowany zysk netto Bogdanki w pierwszym kwartale 2021 roku wyniósł 50,3 mln zł, przychody ze sprzedaży netto 543,7 mln zł - podała spółka w komunikacie. Przed rokiem zysk netto Bogdanki wyniósł 33,5 mln zł, a przychody 464,08 mln zł. Spółka podtrzymuje przyjęty na 2021 r. plan produkcyjny na poziomie ok. 9,0 mln ton.

Kurs akcji Captor Therapeutics wzrósł w poniedziałkowym debiucie na GPW o 1,16 proc. do 174 zł. Kurs praw do akcji spadł o 0,9 proc. do 170,50 zł.

Łączne składki Banku BGŻ BNP Paribas na BFG, wliczone w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2021 roku, wynoszą 103,72 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

GI International przedłużył do 11 maja (z 4 maja) termin zakończenia przyjmowania zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji Work Service - poinformowało pośredniczące w wezwaniu BM mBanku.

