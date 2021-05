Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

PKN Orlen złożył do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek w związku z planowanym przejęciem PGNiG - podał koncern w komunikacie. Złożony wniosek inicjuje formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji.

Zarząd KGHM rekomenduje wypłatę 300 mln zł dywidendy za 2020 rok, czyli 1,5 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Tauron Wydobycie trafi docelowo do podmiotu wskazanego przez Skarb Państwa - poinformował prezes Tauronu Paweł Strączyński. Dodał, że chce się spotkać z zarządem JSW i zaoferować spółce np. kopalnię Brzeszcze.

Synektik spodziewa się poprawy otoczenia rynkowego w drugiej połowie roku finansowego 2020/2021. Celem spółki jest poprawa przychodów i wyników w tym roku względem roku poprzedniego, ale kluczowy będzie rozwój sytuacji epidemiologicznej - poinformował PAP Biznes prezes Cezary Kozanecki.

Wielton zarejestrował w okresie styczeń-kwiecień 1.167 nowych przyczep i naczep, czyli o 60,5 proc. więcej rdr - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP.

Immersion Games, producent gier VR, złożył dokument informacyjny do GPW i w 2021 roku planuje debiut na rynku NewConnect - podała spółka w komunikacie prasowym.

Mirbud podpisał z vidaXL International umowę o wartości 139,97 mln zł netto na budowę centrum magazynowo-logistycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Wrześni - podała spółka w komunikacie.

Prezes UOKiK zakwestionował pobieranie przez mBank opłat za wypowiedzenie umowy o kredyt odnawialny - poinformował Urząd w komunikacie. UOKiK podał, że bank zaniechał stosowania kwestionowanej praktyki i zwróci konsumentom niesłusznie pobrane opłaty.

Akcjonariusze PKO BP będą decydować w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku banku z lat poprzednich, w kwocie 5,5 mld zł - wynika z projektów uchwał na ZWZ zwołane na 7 czerwca.

Grupa Artifex Mundi szacuje, że odnotowała w pierwszym kwartale 2021 roku 3,3 mln zł zysku netto wobec 1,4 mln zł przed rokiem. Przychody wzrosły w tym czasie o 87 proc. do 10,5 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Oczekiwania analityków co do zysku netto spółki znajdowały się w przedziale 2,9-3,1 mln zł, a przychodów 10,5-11 mln zł.

Medi-Lynx Cardiac Monitoring, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, złożyła w kwietniu 7.499 wniosków o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA - poinformowała spółka w komunikacie. W marcu złożonych zostało 7.588 wniosków.

Amazon planuje utworzenie w Polsce do końca 2021 roku 650 nowych miejsc pracy w dziale obsługi klienta. Zwiększenie zatrudnienia wynika z uruchomienia nowego centrum obsługi klientów Amazon w Gdańsku, które działa od początku marca, a więc od startu polskojęzycznego serwisu zakupowego on-line Amazon. pl - podała spółka w komunikacie prasowym.

Prezes Tauronu Paweł Strączyński zapowiedział, że chce spotkać się z zarządem JSW w sprawie kopalń. W jego ocenie, dla JSW interesująca może być m.in. kopalnia Brzeszcze.

Akcjonariusze Trakcji będą decydować o podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru - wynika z projektów uchwał na NWZ zwołane na 10 września. Oferta objęcia akcji miałaby być skierowana do indywidualnie oznaczonego inwestora.

Grupa Azoty ZAK zakończyła wdrażanie technologii dozowania tlenu do instalacji kwasu azotowego TK IV i TK V, w wyniku czego poziom produkcji kwasu azotowego wzrośnie o ok. 8 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa Dekpol zakłada dalszy wzrost biznesu w najbliższych latach, chce poprawić wyniki w segmencie deweloperskim i produkcyjnym - poinformował zarząd podczas poniedziałkowej wideokonferencji. Zysk za 2020 rok zostanie w spółce, ale powrót do dywidendy jest możliwy w kolejnym latach.

Pepco Group widzi duże zainteresowanie ofertą publiczną ze strony inwestorów instytucjonalnych - poinformował Andy Bond, dyrektor generalny Pepco Group.

Kurs akcji operatora telekomunikacyjnego DG-Net wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 35 proc. do 2,7 zł.

Zarząd Unima 2000 przystąpi do analizy możliwych kierunków strategicznych dla spółki - podała spółka w komunikacie. Wśród analizowanych opcji będzie m.in. sprzedaż całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Notowana na NewConnect spółka Brand24 zadebiutuje na rynku głównym GPW we wtorek, 11 maja - podała GPW w komunikacie.

