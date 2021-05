Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Lokum Deweloper podtrzymuje cele na 2021 rok w zakresie sprzedaży i przekazań lokali. Do końca roku spółka planuje poszerzyć ofertę o około 1.500 lokali - poinformował PAP Biznes prezes Bartosz Kuźniar. Ocenił też, że obserwowany wzrost cen mieszkań nie równoważy stale rosnących kosztów realizacji inwestycji.

Ministerstwo Aktywów Państwowych chciałoby, by do wydzielenia aktywów węglowych doszło jak najszybciej, być może jeszcze w tym roku - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Ministerstwo Aktywów Państwowych planuje prowadzić rozmowy i konsultacje ze stroną czeską w sprawie Turowa, przygotowuje też wniosek o zmianę środków zaradczych do TSUE - poinformował w poniedziałek wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin jest zwolennikiem ugód PKO BP z frankowiczami. Poinformował, że chciałby, by do wyboru nowego prezesa banku doszło jak najszybciej.

Postój bloku nr 14 o mocy 858 MW w Elektrowni Bełchatów, i związany z tym remont układu nawęglania, planowany jest obecnie do końca maja - poinformowała PGE GiEK w komunikacie prasowym.

PGE szacuje, że zamknięcie kopalni Turów spowodowałoby straty w wysokości 13,5 mld zł - poinformował Paweł Śliwa, wiceprezes PGE podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Suwerenności Energetycznej. Dodał, że na ten moment nie ma podstaw do zamknięcia turoszowskiego kompleksu.

Utrata elektrowni Turów byłaby nieakceptowalna z punktu widzenia Polskich Sieci Elektroenergetycznych - poinformował prezes PSE Eryk Kłossowski podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Suwerenności Energetycznej.

PKN Orlen zainwestuje ok. 13,5 mld zł w intensyfikację produkcji olefin w zakładzie produkcyjnym w Płocku - podała spółka w komunikacie. PKN Orlen szacuje, że realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu EBITDA o ok. 1 mld zł rocznie. Projekt stanowi część programu rozwoju petrochemii, który został ogłoszony w czerwcu 2018 roku.

Kruk ma większy apetyt na inwestycje w nowe portfele wierzytelności, podwyższył swoje oczekiwania w tym zakresie i obecnie spodziewa się, że inwestycje w 2021 roku wynieść mogą 1 mld zł lub więcej. Kruk obserwuje dobry poziom spłat w II kwartale - poinformowali w poniedziałek przedstawiciele spółki.

Skonsolidowany zysk netto Kruka w I kwartale 2021 roku wyniósł 127,2 mln zł wobec straty netto przed rokiem na poziomie 62,1 mln zł - poinformowała spółka w raporcie. Zysk Kruka jest zbieżny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

Ten Square Games wypracowało w pierwszym kwartale 52,7 mln zł zysku netto, o 49 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 48,7 mln zł.

Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego powierzyła Joannie Erdman stanowisko wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym w działalności banku (Pion CRO) - podał ING BSK w komunikacie.

Portfel zamówień Comarchu na 2021 rok jest wyższy o około 5 proc. od backlogu notowanego przed rokiem - poinformował wiceprezes Konrad Tarański.

Budimex podpisał umowę dotyczącą zbycia wszystkich udziałów w spółce Budimex Nieruchomości na rzecz CP Developer - podała spółka w komunikacie. W wyniku transakcji grupa Budimex rozpozna w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zysk przed opodatkowaniem w wysokości ok. 667 mln zł.

Polimex Mostostal zakłada utrzymanie wartości portfela zamówień na obecnym poziomie - poinformował w poniedziałek prezes Krzysztof Figat.

Aktualny portfel zamówień grupy Polimex-Mostostal pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 5,201 mld zł - podała spółka w raporcie kwartalnym.

ZWZ Tauronu nie udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków byłemu wiceprezesowi ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju Jarosławowi Brodzie - wynika z komunikatu spółki.

Grupa Torpol posiadała portfel zleceń, bez udziału konsorcjantów, w wysokości ok. 1,42 mld zł na koniec I kwartału 2021 roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Celem Atalu jest utrzymywanie kontraktakcji na poziomie prawie 4 tys. lokali i średnioroczna rentowność brutto na sprzedaży w okolicy 25 proc. - poinformował w poniedziałek prezes Zbigniew Juroszek. Spółka planuje wydać na grunty w tym roku jeszcze co najmniej 100 mln zł. Sprzedaż w maju postępuje bardzo dobrze.

Zarząd spółki Muza skierował do walnego zgromadzenia wniosek w sprawie przeznaczenia na wypłatę dywidendy 2 mln zł z kapitału rezerwowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych - poinformowała spółka w komunikacie.

Poczta Polska zawarła z China Post Group (Pocztą Chińską) umowę na usługę transportu i redystrybucji przesyłek - podała Poczta Polska w komunikacie prasowym.

Wojas odnotował w kwietniu 2021 roku 13 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost rdr o 48 proc. - podała spółka w komunikacie.

Walne Zgromadzenie Radpolu zdecydowało, by zysk za 2020 r. w wysokości 5,59 mln zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy - wynika z podjętych przez ZWZ uchwał. Zarząd proponował wcześniej wypłatę dywidendy w wysokości 6 groszy na akcję, czyli łącznie na ten cel miało trafić 2,3 mln zł.

WorldQuant posiada pozycję krótką netto na 0,52 proc. akcji Eurocashu - podała KNF w rejestrze krótkiej sprzedaży.

Krzysztof Kostowski, prezes PlayWaya, ma 8,5 proc. akcji Legimi, dających 6,6 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki - podało Legimi w komunikacie.

Akcjonariusze PCF Group zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 387.714 akcji serii D skierowanej do inwestora oraz zmianie statutu, która upoważnia zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego - wynika z uchwał podjętych przez NWZ.

Pekabex wyemituje obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze BioMaximy zdecydowali, by z zysku osiągniętego w 2020 roku dywidenda na akcje wynosiła 0,25 zł - wynika z uchwał podjętych przez poniedziałkowe walne zgromadzenie spółki.

