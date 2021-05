Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Grupa Energa planuje wzrost EBITDA w 2030 roku o ponad 60 proc. w porównaniu do 2020 roku - podała spółka, przedstawiając założenia strategicznego planu rozwoju grupy na lata 2021-2030.

Zysk netto CD Projektu w pierwszym kwartale wyniósł 32,5 mln zł - podała spółka w raporcie. Zysk ten był o 64 proc. niższy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali wynik na poziomie 91 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem zysk spadł o 65 proc.

Aktualny portfel zamówień Newagu na 2021 rok jest porównywalny z 2020 rokiem - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Zbigniew Konieczek. W ubiegłym roku portfel zamówień grupy wyniósł 1,3 mld zł.

Mabion szacuje, że badanie kliniczne leku MabionCD20 z udziałem pacjentów może ruszyć latem. Spółka nie szuka na razie partnera do komercjalizacji leku, ale chce znaleźć do końca roku inwestora długoterminowego - poinformował PAP Biznes zarząd. Transfer technologii związanej z produkcją szczepionki przeciw Covid-19 opracowanej przez amerykański Novavax trwa i wciąż jest zbyt wiele niewiadomych, by ocenić jakie zyski przyniesie ten projekt.

Benefit Systems zamierza przez maksymalnie półtora roku testować rynek turecki przed ostateczną decyzją o ekspansji - poinformował członek zarządu Bartosz Józefiak.

Benefit Systems, który otworzył w piątek ponad 120 własnych klubów fitness, planuje wznowić działalność pozostałych obiektów w ciągu dwóch, trzech tygodni - poinformował członek zarządu Bartosz Józefiak. Spółka szacuje, że wskutek pandemii z działalności zrezygnowało około 200 placówek partnerskich programu MultiSport.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przesunął przewidywany termin zakończenia postępowania antymonopolowego przeciwko Benefit Systems na 29 października 2021 r. - poinformowała spółka w komunikacie.

Amica obserwuje pewne spowolnienie popytu w kwietniu i maju w stosunku do I kw. 2021 roku, nie spodziewa się jednak jego dużego obniżenia w III i IV kw. bieżącego roku - poinformował podczas telekonferencji członek zarządu ds. finansowych Michał Rakowski. Dodał, że w wynikach grupy od III kw. będą widoczne podwyżki cen produktów i towarów z powodu wzrostu cen komponentów i kosztów transportu.

EMC Instytut Medyczny chce przejąć dwa przedsiębiorstwa we Wrocławiu - NZOZ Centrum Medyczne Practimed oraz Praktykę Lekarza Rodzinnego Practimed - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd OT Logistics zakłada, że w przypadku utrzymania stabilnych wyników z działalności operacyjnej oraz istotnego obniżenia zadłużenia odsetkowego wypłata dywidendy będzie możliwa w 2022 r. - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Polski Bank Komórek Macierzystych podpisał umowę o połączeniu działalności z Vita 34, zgodnie z którą Vita 34 zobowiązała się zaoferować akcjonariuszom PBKM zamianę wszystkich akcji PBKM na akcje Vita 34 poprzez wniesienie ich jako aportu do Vita 34 - podała spółka w komunikacie.

PKP Cargo w kwietniu przewiozło 7,8 mln ton towarów, co oznacza wzrost rdr o 28,9 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym, powołując się na dane GUS.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bowimu zdecydowało o wypłaceniu w formie dywidendy za 2020 rok 0,12 zł na akcję, czyli łącznie 2,06 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Celon Pharma rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2020 rok w kwocie 3,15 mln zł, czyli 0,07 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tarczyński zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2020 w wysokości 1,50 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Mercor z uwagi na pojawiające się zainteresowanie spółką ze strony podmiotów trzecich podjął decyzję o ponownym rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych - poinformowała spółka w komunikacie.

Aktualny portfel zamówień Feerum wynosi około 92,64 mln zł, natomiast potencjalny portfel obejmuje 284,3 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

Zarząd ATC Cargo rekomenduje przeznaczanie na dywidendę kwoty 3,05 mln zł, co daje 0,46 zł dywidendy na jedną akcję - podała spółka w komunikacie.

Warszawski sąd oddalił odwołania firm Mirbud-Kobylarnia o wyborze wykonawcy nowej trakcji tramwajowej w Olsztynie. Tym samym dał zielone światło do podpisania umowy z konsorcjum Polimex-Trakcja - podał w poniedziałek Urząd Miasta w Olsztynie.

Akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska - BNP Paribas oraz Rabobank - chcą sprzedać w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu do 7,47 mln akcji, stanowiących do 5,07 proc. akcji banku - podał w poniedziałek Bloomberg.

