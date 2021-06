Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Polska czeka na czeską propozycję umowy międzyrządowej w sprawie kopalni Turów - poinformował wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Dodał, że częścią polskiej strategii jest wniosek o uchylenie postanowienia TSUE.

Polska czeka na czeską propozycję umowy międzyrządowej w sprawie kopalni Turów - poinformował wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Dodał, że częścią polskiej strategii jest wniosek o uchylenie postanowienia TSUE.

Photon Energy zakłada w nowej strategii do 2024 r. m.in. rozbudowę portfela własnych elektrowni fotowoltaicznych. Spółka widzi potencjał do rozwoju w Polsce. Jednym ze źródeł finansowania inwestycji, obok planowanej sprzedaży akcji własnych, może być emisja zielonych obligacji - poinformował PAP Biznes prezes Georg Hotar.

Prezes UOKiK postawił Orange Polska zarzuty w sprawie nieprawidłowości towarzyszących aktywacji płatnych usług - podał Urząd w komunikacie. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów prezes UOKiK może nałożyć karę do 10 proc. obrotu.

Premiera gry "Chernobylite", której producentem jest The Farm 51 a wydawcą All in Games, na komputerach PC będzie miała miejsce 28 lipca - podała spółka The Farm 51 w komunikacie. Premiera na pozostałych platformach, tj. PlayStation 4 oraz Xbox One nastąpi nie później niż do końca trzeciego kwartału 2021 r.

United Label, spółka zależna CI Games, planuje premierę gry "Eldest Souls" na 29 lipca - podała spółka w komunikacie prasowym. Drugi nadchodzący tytuł spółki - "Tails of Iron", trafi do sprzedaży w drugiej połowie 2021 r.

Onde, spółka z grupy Erbudu, ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej - podała spółka na stronie internetowej. Oferta obejmować będzie emisję do 8,25 mln nowych akcji oraz sprzedaż akcji istniejących (nie więcej niż 8,85 mln akcji) przez obecnych akcjonariuszy (Erbud oraz Jacka Leczkowskiego).

PGNiG szacuje, że dzięki wdrożeniu projektu Smart Field, który wykorzystuje zaawansowane technologie cyfrowe do wsparcia działalności poszukiwawczo-wydobywczej, krajowe zasoby wydobywalne gazu ziemnego wzrosną o ponad 7 mld metrów sześciennych - poinformował prezes PGNiG Paweł Majewski.

Biogened wypłaci w formie dywidendy za 2020 rok łącznie 491,3 tys. zł, czyli 0,2 zł na akcję - wynika z uchwał podjętych przez walne zgromadzenie spółki.

Akcjonariusze Wodkanu zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 819 tys. zł, czyli 0,16 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Banku Handlowego rekomenduje warunkową wypłatę do 1,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok oraz do 3,66 zł dywidendy na akcję z niepodzielonego zysku za 2019 rok - poinformował bank w komunikacie.

Lotos Asfalt planuje 21 czerwca przedterminowo spłacić 223 mln USD kredytu związanego z projektem EFRA - podała Grupa Lotos w komunikacie.

