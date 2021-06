Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

PKN Orlen może wkrótce wybrać wykonawcę bloku gazowo-parowego o mocy 745 MW w Ostrołęce - poinformował PAP Biznes członek zarządu płockiego koncernu Józef Węgrecki. Dodał, że koszt inwestycji może wynieść około 3,5 mld zł.

PKN Orlen może wkrótce wybrać wykonawcę bloku gazowo-parowego o mocy 745 MW w Ostrołęce - poinformował PAP Biznes członek zarządu płockiego koncernu Józef Węgrecki. Dodał, że koszt inwestycji może wynieść około 3,5 mld zł.

Grupa Lotos zakończyła przegląd opcji inwestycyjnych i zamierza je przedstawić podczas konferencji w połowie lipca - poinformował PAP Biznes wiceprezes Lotosu Jarosław Wróbel.

Netia prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnych akwizycji. Istnieje szansa, że do przejęcia dojdzie jeszcze w 2021 roku - poinformował PAP Biznes prezes spółki Andrzej Abramczuk.

Netia, której nowe data center w Jawczycach pod Warszawą zostało skomercjalizowane w blisko 40 proc., spodziewa się utrzymania dotychczasowego tempa jego wypełniania - poinformowali podczas oficjalnej uroczystości otwarcia obiektu przedstawiciele spółki.

Netia prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnych akwizycji. Istnieje szansa, że do przejęcia dojdzie jeszcze w 2021 roku - poinformował PAP Biznes prezes spółki Andrzej Abramczuk.

Poniedziałkowe zwyczajne walne zgromadzenie PGNiG zostało przerwane i będzie wznowione 9 lipca o godz. 12 - podała spółka.

Transformacja polskiego sektora elektroenergetycznego może się nie udać bez gazu jako paliwa przejściowego - ocenił prezes Tauronu Paweł Strączyński.

InPost planuje wyemitować sześcioletnie obligacje o łącznej wartości ok. 390 mln euro - wynika z informacji na stronie internetowej spółki.

PKN Orlen może do końca czerwca podpisać porozumienie w sprawie zakupu 50 proc. udziałów w spółce Synthos Green Energy, która realizuje projekty w obszarze morskich farm wiatrowych oraz energetyki jądrowej opartej o małe reaktory - podała agencja Bloomberg, powołując się na informacje podane przez Politykę Insight.

Oferta publiczna Shoper obejmie do 7.731.628 istniejących akcji (27,1 proc.) oferowanych po cenie maksymalnej na poziomie 47 zł za akcję. Przy tej cenie wartość oferty wynosi 363 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

InPost planuje wyemitować sześcioletnie obligacje o łącznej wartości ok. 390 mln euro - wynika z informacji na stronie internetowej spółki.

Giełda Papierów Wartościowych wypłaci za 2020 rok dywidendę w kwocie 104,93 mln zł, czyli 2,50 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Spółka Novina rozpoczyna proces pozyskiwania inwestora finansowego, który miałby objąć akcje reprezentujące 20-30 proc. kapitału zakładowego spółki - podała Novina w komunikacie. Pozyskanie inwestora ma na celu rozszerzenie zakresu działalności pożyczkowej spółki.

Przychody Asbisu w maju 2021 roku wzrosły rok do roku o 74 proc. do ok. 211 mln USD - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Mostostalu Płock zdecydowali, by przeznaczyć 1 mln zł z zysku za 2020 roku na wypłatę dywidendy, co daje 0,5 na akcję - wynika z uchwał podjętych przez walne zgromadzenie.

Prąd z farmy Baltic Power do sieci trafi w 2028 roku - podała Baltic Power w planie łańcucha dostaw materiałów i usług.

Escola, spółka zajmująca się tworzeniem aplikacji mobilnych, zamierza w 2022 r. zadebiutować na NewConnect - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Akcjonariusze Mostostalu Płock zdecydowali, by przeznaczyć 1 mln zł z zysku za 2020 roku na wypłatę dywidendy, co daje 0,5 na akcję - wynika z uchwał podjętych przez walne zgromadzenie.

Spółka Outdoorzy przeznaczy na wypłatę dywidendy łącznie 105 tys. zł, co oznacza 1 gr na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Rawlplugu zdecydowali o wypłacie 0,38 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze spółki Odlewnie Polskie zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 5 mln zł z zysku za 2020 rok, czyli 0,25 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe zdecydowało, że na dywidendę firma przeznaczy 3,2 mln zł, czyli 0,2 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Votum zdecydowali o wypłacie 4,2 mln zł dywidendy, co daje 0,35 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Budimex podpisał list intencyjny w sprawie budowy zakładu Frito Lay w Polsce. Wartość oferty to 343 mln zł - podała budowlana spółka w komunikacie.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

ana/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl