Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Orange Polska chce wrócić do wypłaty dywidendy w przyszłym roku. Jej bazowy poziom ma wynieść 0,25 zł na akcję - podała grupa w strategii na lata 2021-24. Warunkiem wypłaty dywidendy ma być nieprzekroczenie wskaźnika długu netto do EBITDAaL w wysokości 2,1x (z uwzględnieniem wyników aukcji na częstotliwości 5G).

Orange Polska chce wrócić do wypłaty dywidendy w przyszłym roku. Jej bazowy poziom ma wynieść 0,25 zł na akcję - podała grupa w strategii na lata 2021-24. Warunkiem wypłaty dywidendy ma być nieprzekroczenie wskaźnika długu netto do EBITDAaL w wysokości 2,1x (z uwzględnieniem wyników aukcji na częstotliwości 5G).

Orange Polska prognozuje niski jednocyfrowy wzrost przychodów i niski-średni jednocyfrowy wzrost EBITDAaL w strategii .Grow na lata 2021-2024 - podała spółka w komunikacie. Oznacza to podniesienie tegorocznej prognozy zwyżki EBITDA z kosztami leasingu, bo wcześnie grupa przewidywała niski jednocyfrowy wzrost tego wskaźnika.

Orange Polska planuje w 2024 roku mieć 8 mln gospodarstw domowych w zasięgu sieci światłowodowej - poinformował prezes Orange Julien Ducarroz podczas prezentacji nowej strategii grupy .Grow na lata 2021-2024. Obecnie w zasięgu światłowodu grupy znajduje się 5,2 mln gospodarstw domowych.

Orange Polska jest zainteresowany akwizycjami, ale nie są one ujęte w strategii grupy na lata 2021-2024 - powiedział podczas telekonferencji dla mediów prezes spółki Julien Ducarroz.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zakończyło wiercenie dwóch otworów eksploatacyjnych na złożu Brońsko w Wielkopolsce. Odwierty pozwolą na wydobycie dodatkowych 120 mln m sześc. gazu rocznie, czyli o 13 proc. - podał PGNiG w komunikacie prasowym.

PKN Orlen jako pierwszy w Polsce przetestuje prywatną, przemysłową sieć 5G w środowisku zaawansowanej infrastruktury przemysłowej. Testy odbędą się w głównym zakładzie spółki w Płocku. Ich wykonanie będzie możliwe m.in. dzięki zgodzie wydanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej - podał koncern.

Adiuvo Investments, akcjonariusz notowanej na NewConnect spółki Cambridge Chocolate Technologies, zawarł z Mateuszem Wcześniakiem i Maciejem Nowakiem termsheet o przystąpieniu do rozmów dotyczących potencjalnej transakcji nabycia przez inwestorów akcji CCT posiadanych przez Adiuvo i Lycotec Limited.

Walne zgromadzenie Megaron zdecydowało o przeznaczeniu 999 tys. zł z zysku netto za 2020 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje 0,37 zł brutto na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie Inpro zdecydowało o wypłacie dywidendy za rok 2020 w wysokości 0,50 zł za akcję, czyli łącznie 20,02 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Getin Noble Bank planuje intensyfikację rozwoju zdalnych kanałów obsługi oraz koncentrację na strategicznie istotnych liniach biznesowych - podał Getin Noble w komunikacie. Bank zamierza dostosować strukturę zatrudnienia do potrzeb kadrowych. W ramach procesu restrukturyzacyjnego do stycznia 2022 r. zwolnienia obejmą nie więcej niż 650 osób we wszystkich pionach organizacyjnych.

Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał Santander Bank Polska stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych - uwzględniając powództwo Rzecznika Finansowego nakazał bankowi w okresie epidemii zaniechać praktyki polegającej na zamieszczaniu w dokumentach kontraktowych tzw. klauzuli niesporności i tzw. klauzuli salda, w przypadku udzielania "wakacji kredytowych". Orzeczenie dotyczy tzw. kredytów frankowych - podał RF w komunikacie.

Walne Zgromadzenie Newagu zdecydowało o wypłacie 1,50 zł dywidendy z zysku za 2020 rok, czyli łącznie na ten cel trafi 67,5 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Wcześniej zarząd rekomendował wypłatę 1 zł dywidendy na akcję.

Zarząd spółki XPlus zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie 0,10 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie na dywidendę miałoby trafić 6,73 mln zł.

Oferta Onde cieszy się dużym zainteresowaniem, cena emisyjna powinna być na poziomie maksymalnej, czyli 26 zł - poinformowało PAP Biznes źródło rynkowe.

GPW wyznaczyła pierwszy dzień notowań MegaPixel Studio na NewConnect na 1 lipca - wynika z uchwały zarządu giełdy.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

mfm/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl