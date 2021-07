Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Przychody ze sprzedaży Answear. com według sprawozdawczości MSSF wzrosły w drugim kwartale 2021 roku o 39 proc. rdr, do 145 mln zł - poinformowała spółka we wstępnych danych.

Przychody ze sprzedaży Answear. com według sprawozdawczości MSSF wzrosły w drugim kwartale 2021 roku o 39 proc. rdr, do 145 mln zł - poinformowała spółka we wstępnych danych.

Skonsolidowane przychody VRG w czerwcu 2021 roku wyniosły około 104,9 mln zł, co oznacza wzrost o 26,1 proc. rdr - poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły 415,9 mln zł i były wyższe rdr o 11,7 proc.

InPost oraz Makro Polska rozpoczęły w Warszawie testy dostaw produktów spożywczych oraz przemysłowych w oparciu o nową aplikację InPost Fresh - podał InPost w komunikacie prasowym. Jak dodano, to pierwszy krok w budowaniu ogólnopolskiej sieci dostaw produktów spożywczych.

PKN Orlen rozpoczyna główny etap badań geologicznych dna Morza Bałtyckiego na obszarze planowanej farmy wiatrowej i trasie przyłącza. Zakończenie badań planowane jest w tym roku - poinformował Orlen w komunikacie prasowym.

PGE Energia Odnawialna wybuduje z Gminą Kleszczów farmę fotowoltaiczną o mocy 50 MW - podała PGE EO w komunikacie prasowym. Oba podmioty będą mieć po 50 proc. udziałów.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Huuuge, bez uwzględnienia wpływu rozpoznawania przychodów w czasie (płatności), wzrosły w drugim kwartale 2021 roku o ok. 9 proc. rdr, do 97,5 mln USD - poinformowała spółka w szacunkowych danych.

Trakcja podpisała z Miastem Bydgoszcz umowę na budowę trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - poinformowała spółka w komunikacie. Wartość umowy sięga 124,9 mln zł netto.

Ciech zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w odniesieniu do spółki zależnej Ciech Vitro - poinformowała spółka w komunikacie.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ten Square Games wyniosły w drugim kwartale 2021 roku 155,1 mln zł w porównaniu do 169,5 mln zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie.

Rozpowszechnianie płatne ogólnopolskich dzienników w maju wyniosło 433,8 tys. sztuk, czyli o 3 proc. mniej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. W porównaniu z kwietniem sprzedaż spadła o 3,4 proc. - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP). Rozpowszechnianie płatne "Gazety Wyborczej", wydawanej przez Agorę, w maju zmniejszyło się rok do roku o 11,1 proc. do 58,3 tys. sztuk. W porównaniu z kwietniem "Wyborcza" zanotowała spadek o 7,5 proc.

Grupa NN ogłosiła porozumienie w zakresie zakupu biznesu MetLife w Polsce i w Grecji. Wartość transakcji szacowana jest na 584 mln euro, a jej zamknięcie planowane na pierwszą połowę 2022 roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Akcjonariusze Wasko zdecydowali, że z zysku za 2020 rok na dywidendę trafi łącznie 5,47 mln zł, co daje 0,06 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Propozycja zarządu była na poziomie 0,04 zł dywidendy.

Redukcja zapisów złożonych przez inwestorów indywidualnych w ofercie publicznej Shoper wyniosła 92,5 proc. - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Shoper planuje debiut na GPW w ciągu kilku dni.

Akcjonariusze Gamivo, właściciela platformy transakcyjnej dla gier i towarów cyfrowych, zdecydowali o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW - podało Gamivo w komunikacie prasowym.

OFE PZU "Złota Jesień" zwiększył udział w akcjonariacie AC do 7,73 proc. z 4,06 proc. wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

