Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Sprzedaż miedzi przez KGHM w lipcu 2021 roku wyniosła 57,7 tys. ton, co oznacza wzrost rdr o 6 proc. Produkcja miedzi płatnej wyniosła w tym czasie 64,9 tys. ton, czyli wzrosła o 13 proc. rdr - poinformował KGHM w komunikacie dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

Zysk netto Creepy Jar w I połowie 2021 roku wyniósł 11,5 mln zł, czyli spadł 29 proc. rdr - poinformowała spółka we wstępnych danych. Według wyliczeń PAP Biznes w samym II kwartale zysk netto wyniósł 6,7 mln zł, czyli był na poziomie oczekiwanym przez rynek.

Ten Square Games wypracowało w drugim kwartale 33,4 mln zł zysku netto, o 30,5 proc. więcej niż przed rokiem - wynika z raportu półrocznego spółki. Wynik obniżyły o 3,8 mln zł koszty rezygnacji z produkcji gry "Golf Royale". Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 40,5 mln zł.

Aktualny portfel zamówień grupy Polimex-Mostostal pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 5,015 mld zł - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Polimex Mostostal podtrzymuje cel 2 mld zł przychodów w 2021 roku, ale nie jest wykluczone, że poziom sprzedaży zbliży się do 2,5 mld zł - wynika z poniedziałkowej wypowiedzi wiceprezesa Macieja Korniluka.

PGNiG Upstream Norway wraz z Neptune Energy, Idemitsu Petroleum Norge oraz Sval Energi uruchomiło produkcję węglowodorów ze złoża Duva na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Inwestycja pozwoli PGNiG zwiększyć wydobycie gazu ziemnego o 0,2 mld m sześc. rocznie - poinformował PGNiG w komunikacie prasowym.

Wyniki większości giełdowych banków w drugim kwartale 2021 roku okazały się lepsze od rynkowych oczekiwań. Łącznie zysk netto dziesięciu kredytodawców wyniósł 2,92 mld zł i był 12 proc. wyższy od konsensusu - wynika z danych zebranych przez PAP Biznes.

Przychody Asbisu w lipcu 2021 roku wzrosły rok do roku o 26 proc. do ok. 230 mln USD - podała spółka w komunikacie.

Hakerzy zaatakowali w niedzielę systemy operacyjne spółki Monnari Trade, w tym systemy sprzedażowe i finansowe. Bieżące funkcjonowanie spółki jest bardzo utrudnione - poinformowało Monnari w komunikacie.

Kintbury Capital posiada pozycję krótką netto na 0,50 proc. akcji CD Projektu - podała KNF w rejestrze krótkiej sprzedaży.

Akcjonariusze spółki Ailleron będą głosować za uchwałą w sprawie utworzenia programu motywacyjnego, zakładającego możliwość objęcia akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - wynika z projektów NWZ zwołanego na 24 września.

