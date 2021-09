Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Sklep internetowy ccc. eu debiutuje w Chorwacji i Grecji - poinformowała grupa CCC w komunikacie prasowym. Platforma online grupy jest teraz obecna w 12 krajach.

ML System zawarł umowę o współpracy ze spółkami Pilkington IGP oraz Pilkington Polska w sprawie wspólnej koordynacji sprzedaży produktów szklanych dla budownictwa wykorzystujących powłoki kwantowe oraz technologię BIPV, a także produktów linii Smart Glass - podał ML System w komunikacie.

Develia wprowadziła do sprzedaży 110 lokali w ramach pierwszego etapu Alei Praskich, nowej inwestycji na warszawskiej Pradze Południe - podała spółka w komunikacie prasowym.

Develia wyemituje obligacje o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 100 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Pointpack podpisał ramową umowę o współpracy z Auchan Polska - podała spółka w komunikacie.

Famur skupił 82.539 akcji własnych, stanowiących 0,01 proc. udziału w kapitale zakładowym - podała spółka w komunikacie. Zarząd Famuru nie widzi podstaw do kontunuowania skupu w ramach udzielonego przez NWZ upoważnienia.

Gra Drago Entertaiment "Gas Station Simulator" sprzedała się do dnia 27 września w liczbie około 200 tys. sztuk - poinformowała spółka w komunikacie.

Łączna sprzedaż brutto gry "Green Hell" na platformy Steam, PlayStation Store i Microsoft Store przekroczyła poziom 2,5 mln egzemplarzy - poinformował Creepy Jar w komunikacie powołując się na wstępne dane sprzedażowe.

Zarząd Krynicki Recykling podjął uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy za okres pierwszego półrocza 2021 roku w łącznej wysokości 8,68 mln zł, co daje 0,50 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółce Bloober Team, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, przyznane zostało dofinansowanie w wysokości do 6,07 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Pekabex oczekuje, że w II połowie 2021 r. uda mu się poprawić marże w porównaniu z I półroczem. Spółka renegocjowała część podpisanych już kontraktów, zawiera także nowe umowy na korzystniejszych warunkach - poinformowali podczas wideokonferencji przedstawiciele spółki.

Akcjonariusze spółki Ailleron zdecydowali o utworzeniu programu motywacyjnego, zakładającego możliwość objęcia akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - wynika z uchwał NWZ, które odbyło się 24 września.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wybrało projekt spółki QuarticOn do dofinansowania - podała spółka w komunikacie. Wartość całego projektu to ok. 6,3 mln zł, natomiast wartość rekomendowanego dofinansowania wynosi ok. 4,7 mln zł.

BoomBit wypłaci zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2021 r. w wysokości 0,24 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel spółka przeznaczy 3,22 mln zł.

Zarząd spółki Biomed-Lublin podjął uchwałę emisyjną i zaoferuje 1.265.202 akcje serii S po cenie emisyjnej 10,59 zł za sztukę w trybie subskrypcji prywatnej - podała spółka w komunikacie. Emisja jest wynikiem zawartej wcześniej umowy inwestycyjnej.

Dent-a-Medical przyjął założenia strategii na lata 2021-24 i zakłada m.in. wejście w segment fotowoltaiki oraz w obszar przetwarzania i zarządzania odpadami - podała spółka w komunikacie.

