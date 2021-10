Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Koszty ryzyka prawnego mBanku związanego z kredytami walutowymi w CHF ujęte w III kwartale 2021 roku wyniosą 436,8 mln zł. Wynik netto osiągnięty przez grupę mBanku w III kwartale 2021 r. był dodatni - poinformował bank w komunikacie.

Grupa Kęty podniosła prognozę zysku EBITDA, jaki planuje osiągnąć w 2021 roku, o 11,6 proc. do 863 mln zł i prognozę zysku netto o 15,5 proc. do 566 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Liczba użytkowników allegro. pl spadła we wrześniu 2021 roku do 17.622.360 z 17.744.670 w sierpniu br. - wynika z danych Mediapanel Gemius Polska przygotowanych dla PAP Biznes. W tym okresie liczba użytkowników amazon. pl zmniejszyła się do 2.758.050 z 2.779.434 w sierpniu.

Rada nadzorcza PKP Cargo odwołała prezesa spółki Czesława Warsewicza i trzech członków zarządu i postanowiła delegować Władysława Szczepkowskiego, członka RN, do wykonywania czynności prezesa i powierzyć mu pełnienie obowiązków prezesa - poinformowała spółka w komunikacie.

Koszt wytworzenia, testów, lokalizacji oraz marketingu gry Junkyard Simulator na PC nie przekroczył 0,77 mln zł, i został połowicznie zwrócony po 72 godzinach od chwili rozpoczęcia sprzedaży na platformie Steam - poinformował PlayWay w komunikacie.

Gracze na platformie Steam kupili 54 tys. sztuk gry House Flipper Luxury DLC w wersji PC od premiery 14 października - poinformował PlayWay w komunikacie. Gra wydana została na koncie wydawniczym Frozen District, w której PlayWay posiada 80 proc. udziałów.

Poziom zgodności raportowania klimatycznego spółek notowanych na GPW z rekomendacjami TCFD jest niższy o 13 pkt proc. od średniej światowej, a jakość ujawnień jest niższa o 15 pkt proc. - wynika z badania EY Polska. Spółki z WIG20 ze wskaźnikami na poziomie odpowiednio 73 i 42 proc. są lekko powyżej lub na poziomie światowej średniej.

