Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

CCC wstępnie szacuje, że w trzecim kwartale 2021 roku miało 226 mln zł zysku EBITDA i 80 mln zł zysku operacyjnego - poinformowała spółka w komunikacie. Marża EBITDA w tym czasie wyniosła odpowiednio: 11,0 i 3,9 proc.

Allegro obniża cenę Allegro Smart! do 39 zł za roczny pakiet z 49 zł wcześniej. Promocja obowiązuje od 2 listopada do 23 grudnia 2021 r. - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

PGNiG Upstream Norway wraz z partnerami koncesyjnymi odkryło złoże ropy naftowej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Odkryte złoże może zawierać nawet 63 mln baryłek ropy naftowej - podało PGNiG w komunikacie prasowym.

Strategia mBanku na lata 2021-2025 wydaje się ambitna, szczególnie w odniesieniu do planowanego wzrostu kredytów, jednak brak w niej wielu istotnych informacji dotyczących zakładanej wysokości stóp procentowych, czy kosztów związanych z kredytami walutowymi - uważają analitycy.

KNF nakazała utrzymywanie przez mBank na poziomie jednostkowym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka, wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 2,45 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego - poinformował mBank w komunikacie.

Rozpoczął się proces integracji aktywów rafineryjnych w ramach Lotos Asfalt, podstawowa działalność spółki będzie skupiać się na przerobie ropy naftowej i świadczeniu usług produkcji paliw na rzecz grupy - poinformował Lotos w komunikacie.

3LP, spółka zależna TIM-u, złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego - podała spółka w komunikacie.

Helio, dystrybutor bakalii i mas do ciast, w roku obrotowym 2021/22 wyda na inwestycje kilkanaście mln zł, przede wszystkim na rozbudowę części produkcyjno-magazynowej oraz biurowej swojego kompleksu w Brochowie. Środki na ten cel mają pochodzić z kredytu - poinformował PAP Biznes Leszek Wąsowicz, prezes Helio.

Dystrybutor wyrobów hutniczych Cognor, którego EBITDA w III kwartale osiągnęła rekordowe 161,5 mln zł liczy, że w IV kwartale osiągnie dobre, wyższe niż rok wcześniej wyniki, jednak nie spodziewa się, że będą one wyższe niż osiągnięte w III kwartale - poinformował członek zarządu spółki Krzysztof Zoła.

Przychody gier Huuuge Games w październiku wyniosły 19 mln USD wobec 18 mln USD we wrześniu - szacuje portal Sensor Tower.

PGE i Ørsted, realizujący budowę Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, rozpoczęli proces indywidualnych negocjacji z Komisją Europejską, dotyczący ustalenia indywidualnej ceny w kontrakcie różnicowym dla obu etapów projektu: Baltica 2 i Baltica 3 - podały spółki w komunikacie prasowym. PGE i Ørsted spodziewają się decyzji Komisji Europejskiej w ciągu roku.

KNF nakazał Bankowi Millennium przestrzeganie dodatkowego wymogu kapitałowego (na poziomie jednostkowym) poprzez utrzymywanie funduszy własnych w wysokości 2,82 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego - poinformował bank w komunikacie. Wymóg jest o 59 pb niższy niż określony został przez KNF w listopadzie 2020.

Rada Nadzorcza Noble Funds TFI powołała na stanowisko członka zarządu spółki Mikołaja Raczyńskiego, pełniącego dotychczas funkcję dyrektora działu zarządzania funduszami - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Firma Maspex Wadowice, jedna z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej w branży spożywczej podpisała warunkową umowę na zakup polskich aktywów Roust Corporation CEDC International, dzięki której przejmie polskie marki alkoholowe: Żubrówkę, Soplicę, Absolwent oraz Bols.

Bio Planet planuje zbudować nowe zakłady konfekcjonowania żywności i potroić moce przerobowe do 2024 roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Zarząd oczekuje, że wpływy z ogłoszonej emisji akcji wyniosą ok. 6,5 mln zł.

OncoArendi Therapeutics wybrał litewską firmę UAB BIOMAPAS na wykonawcę badania klinicznego I fazy typu 'First in Human' dla związku OATD-02 - podała spółka w komunikacie. Zarząd przewiduje, że włączenie pierwszego pacjenta do badania nastąpi w III kwartale 2022 r., a samo badanie będzie trwało od 18 do 24 miesięcy.

Spółki Logine i Bewi ASA ogłosiły wezwanie do sprzedaży 574.481 akcji Izobloku, oferując za jedną akcję 50,41 zł - poinformował pośredniczący w wezwaniu BM PKO BP. Wzywający chcą osiągnąć 100 proc. w akcjonariacie Izobloku i wycofać spółkę z giełdy.

Data premiery nowej gry spółki Play2Chill o tytule "Motorcycle Mechanic Simulator 2021" została ustalona na 17 listopada, o godzinie 17:00 polskiego czasu - poinformowała spółka w komunikacie.

