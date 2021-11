Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Grupa CI Games wypracowała w III kwartale 2021 r. 32,7 mln zł przychodów, z czego większość (69 proc.) została wygenerowana przez "Sniper Ghost Warrior Contracts 2". EBITDA wyniosła w tym okresie 19,3 mln zł, a zysk netto 13,6 mln zł - podała spółka w raporcie.

Ten Square Games wypracowało w trzecim kwartale 24,8 mln zł zysku netto, o 58 proc. mniej niż przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 38,6 mln zł.

Grupa Wittchen szacuje, że w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku miała 25,4 mln zł zysku operacyjnego wobec 2,4 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w komunikacie.

Grupa Ferrum szacuje, że jej przychody po trzech kwartałach 2021 roku wyniosły 471,1 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 15 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Ten Square Games planuje uruchomienie czterech nowych gier w pierwszej połowie 2022 roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

Synthos planuje wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021 w wysokości 500 mln zł - poinformowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Cena maksymalna akcji Murapolu w IPO została ustalona na 40 zł, oferta obejmie do 14.280.000 istniejących akcji, stanowiących do 35 proc. kapitału zakładowego spółki - podał Murapol w prospekcie.

Transition Technologies MS, dostawca outsourcingu IT dla firm, ogłosił zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji. Oferta obejmuje publiczną subskrypcję do 2.400.000 nowo emitowanych akcji, a wpływy z emisji spółka chce przeznaczyć przede wszystkim na finansowanie akwizycji zagranicznych spółek świadczących usługi IT - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Narodowy Holding Spożywczy może generować rocznie przychody na poziomie 3,2 mld zł - poinformował w komunikacie resort aktywów państwowych.

Zakłady Azotowe Puławy otrzymały od Polimeksu Mostostalu wniosek dotyczący przedłużenia realizacji budowy bloku węglowego o 223 dni i zmiany harmonogramu prac. Wykonawca chce również podwyższenia wynagrodzenia o 35,8 mln zł - podały Puławy.

Torpol zakłada, że do końca 2021 roku uda mu się utrzymać marże zanotowane po trzech kwartałach - poinformowali przedstawiciele spółki. Torpol liczy, że jeszcze w tym roku na rynku pojawi się kilka większych postępowań ze strony PKP PLK, a na zwiększoną podaż projektów szykuje się w roku przyszłym.

Atal, w ramach kolejnego etapu wrocławskiego osiedla Nowe Miasto Różanka, wprowadził do sprzedaży 186 mieszkań oraz 8 lokali usługowych - podał deweloper w komunikacie prasowym.

Zortrax chce wyemitować do 8 tys. obligacji o łącznej wartości nie większej niż 8 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Produkcja węgla w Tauron Wydobycie będzie wyższa o ponad 500 tys. ton w stosunku do 2020 roku. W kopalniach spółki pracuje obecnie siedem frontów wydobywczych - poinformował Tauron w komunikacie prasowym.

Europejski Bank Inwestycyjny udzielił koncernowi CEZ kredytu o wartości do 300 mln euro - podała spółka.

Advanced Graphene Products, producent grafenu, zadebiutuje na rynku NewConnect 29 listopada - wynika z uchwały zarządu giełdy.

