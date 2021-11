Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Zysk netto CD Projektu w trzecim kwartale wyniósł 16,3 mln zł - podała spółka w raporcie. Zysk jest o 54 proc. niższy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali wynik na poziomie 35,6 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem wynika spadł o 30 proc.

CD Projekt podjął działania, które mają pozwolić na poprawę wyników finansowych spółki zależnej GOG - poinformował wiceprezes Piotr Nielubowicz. Spółka ma skupić się na podstawowej działalności.

Ferro odnotowało w trzecim kwartale 2021 roku 225,9 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 53 proc. rdr. Zysk netto j.d. wyniósł 21,7 mln zł, czyli spadł o 8 proc. rdr - wynika z raportu kwartalnego. Zarząd zakłada, że w połowie przyszłego roku przedstawi aktualizację strategii.

Zysk netto grupy Cavatina Holding po trzech kwartałach 2021 roku wzrósł 203 proc. rdr do 118,4 mln zł - poinformowała spółka w raporcie.

Zysk netto grupy Votum w III kwartale 2021 roku spadł do 527 tys. zł z 1,8 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

Enter Air miał w trzecim kwartale 2021 roku 75,6 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 120 proc. rdr - podała spółka w komunikacie. Przychody grupy wzrosły w tym okresie o 184 proc. do 536,9 mln zł.

Biomed-Lublin otrzymał informację ze szpitala w Lublinie o zakończeniu prac na etapie wyników analizy przejściowej badania klinicznego w ramach "Badania nad wytworzeniem swoistej immunoglobuliny ludzkiej z osocza dawców po przebytej infekcji wirusowej SARS-CoV-2 i jej zastosowaniem terapeutycznym u pacjentów z COVID-19" - podała spółka.

Echo Investment planuje wyemitować w przyszłym roku obligacje o łącznej wartości ok. 300 mln zł. Pierwsza transza może trafić na rynek w pierwszym kwartale - poinformował Maciej Drozd, wiceprezes Echo Investment ds. finansowych.

Echo Investment oczekuje, że mieszkania sprzedawane w ramach nowych projektów przyczynią się w przyszłym roku do wzrostu marży w segmencie mieszkaniowym - poinformowali podczas wideokonferencji przedstawiciele spółki. Deweloper podtrzymuje, że w tym roku sprzeda ponad 3.000 lokali.

Creepy Jar planuje na przyszły roku prezentację pierwszych materiałów z nowej gry o roboczej nazwie "Chimera" - poinformowali przedstawiciele spółki. Do końca 2022 roku studio chce stworzyć grywalną wersję "Chimery".

OT Logistics chce do końca kwietnia 2022 roku refinansować całość zadłużenia. Spółka myśli o wypłacie dywidendy za 2021 rok - poinformowali przedstawiciele spółki podczas telekonferencji.

Klienci banku zgłosili do mediacji ponad 16 tys. umów w kredytach frankowych - powiedział PAP Mariusz Dymowski z PKO BP. Jak podkreślił, ci którzy negocjują przejście w ramach ugody na kredyt złotowy, mają proponowaną marżę, jaka obowiązywała w momencie, kiedy brali kredyt frankowy.

Best zamierza nabyć do 500.000 akcji własnych, stanowiących 2,17 proc. wszystkich akcji spółki, po cenie 30 zł za akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Projekt Celon Pharma dotyczący rozwoju innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA, przedstawiony do ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych konkursie, został zakwalifikowany do dofinansowania w kwocie ponad 83,5 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Erbud rozpoczyna 1 grudnia program skupu akcji własnych. Buyback ma objąć do 142.857 akcji własnych, stanowiących 1,15 proc. udziału w kapitale zakładowym, po cenie 350 zł za sztukę - podała spółka w komunikacie.

Wartość portfela zamówień grupy Mirbud na lata 2022-24 wynosiła około 5,3 mld zł, według stanu na 30 września 2021 r. - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. W trzecim kwartale 2021 r. Mirbud miał 774,6 mln zł przychodów i 42,7 mln zł zysku netto, w porównaniu do 330,4 mln zł przychodów i 15,8 mln zł zysku netto w analogicznym okresie 2020 r.

Bogdanka podpisała z grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego, w wyniku czego szacunkowa wartość umowy wyniesie łącznie 2.134 mln zł netto, czyli będzie o 6,92 proc. większa niż zakładano wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

Bank Millennium przedstawi strategię na lata 2022 - 2024 w poniedziałek, 6 grudnia - poinformował bank w komunikacie.

Vivid Games ma zaktualizowaną strategię na lata 2022-2025. W 2025 roku spółka chce mieć w swoim portfolio co najmniej trzy gry o miesięcznych przychodach powyżej 1 mln USD każda i co najmniej trzy gry o miesięcznych przychodach powyżej 0,3 mln USD każda - podała spółka w komunikacie.

Energa, PKN Orlen i PGNIG podpisały aneks do umowy inwestycyjnej dotyczącej kierunkowych zasad współpracy przy budowie elektrowni gazowej Ostrołęka C i dążyć będą do uzgodnienia, aby docelowa forma zaangażowania PGNiG w realizację projektu przyjęła postać udziału finansowego - poinformowały spółki w komunikatach

Desa, spółka holdingowa grupy działającej na rynku sztuki, ogłosiła zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji - podała spółka w komunikacie prasowym. Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą 85-95 mln zł.

Spółka GameDesire Group na początku 2022 r. zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji, a później ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect - podała spółka w komunikacie prasowym.

Spółka Vixa Games zdecydowała o wycofaniu oferty publicznej akcji serii C z uwagi na niekorzystną sytuację na rynku finansowym - podała spółka w komunikacie prasowym. Vixa Games rozważa przeprowadzenie emisji w innym terminie na zmienionych zasadach.

Kurs akcji producenta grafenu, spółki Advanced Graphene Products, spadł w debiucie na NewConnect o 23 proc. do 6,9 zł.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę za 2020 rok kwotę 663,51 mln zł, czyli 5,10 zł na akcję - poinformował bank w komunikacie.

Aktualny portfel zamówień Feerum wynosi około 36,8 mln zł. Potencjalny portfel klientów ma wartość 251,6 mln zł, w tym potencjał klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 65,4 mln zł - podał w komunikacie prasowym producent kompleksowych elewatorów zbożowych.

Krynica Vitamin weryfikuje zgłoszenie kontrahenta, który twierdzi, że w wyniku dostaw wadliwych produktów spółki poniósł szkody na co najmniej 15 mln USD. Od wyników analiz uzależnia zawiązanie ewentualnych rezerw oraz ich wysokość - poinformował Tomasz Kułakowski, rzecznik Krynicy Vitamin.

Santander Bank Polska sfinalizował transakcję sprzedaży akcji AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander, stanowiących około 10 proc. kapitału zakładowego tej spółki, na rzecz AVIVA TUnŻ, za 14.184.080 euro - podał bank w komunikacie.

