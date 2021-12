Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Bank Millennium planuje do 2024 roku podwoić powtarzalny zysk netto, czyli z wyłączeniem kosztów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi, do 2 mld zł, osiągając powtarzalny zwrot z kapitału ROE na poziomie około 14 proc. - poinformował bank w strategii na lata 2022-2024.

Strategia Banku Millennium na lata 2022-2024 zakładająca podwojenie do 2 mld zł powtarzalnego zysku netto jest bardzo ambitna i realizacja tego celu wymagać będzie sprzyjających warunków makroekonomicznych oraz silnego wzrostu organicznego - oceniają analitycy.

Bank Millennium ocenia, że główne skutki finansowe wynikające z portfela walutowych kredytów hipotecznych ujawniać się będą do 2023 r. i w okresie przynajmniej najbliższych dwóch lat nie będzie miejsca na wypłatę dywidendy - poinformował wiceprezes Fernando Bicho.

mBank rozpoczyna pilotaż ugód frankowych, który obejmie 1,3 tys. umów i będzie trwać przez najbliższe trzy miesiące - poinformował bank w komunikacie prasowym.

BoomBit szacuje, że jego skonsolidowane przychody spadły w listopadzie 2021 roku o 0,4 proc. mdm i wyniosły 21,6 mln zł. Koszt prowizji platform sięgnął 1,32 mln zł (-0,7 proc. mdm), a koszty User Acquisition wyniosły 11,82 mln zł (-5,9 proc. mdm) - poinformowała spółka w komunikacie.

Cena w wezwaniu na sprzedaż akcji Plast-Box została podniesiona do 2,70 zł za sztukę - podał pośredniczący w wezwaniu DM BOŚ. Akcjonariusze Plast-Box wezwali na początku października do sprzedaży 9.108.409 akcji spółki, stanowiących 21,72 proc. udziału w kapitale zakładowym, po cenie 2,40 zł/szt.

Big Cheese Studio, producent i wydawca gier wideo na PC i konsole, zadebiutuje 7 grudnia na głównym rynku GPW - podała spółka w komunikacie prasowym.

Poniedziałkowe NWZ Pozbudu zdecydowało o zmianie nazwy spółki na Compremum - wynika z podjętych uchwał.

Play wprowadza Amazon Prime dla obecnych i nowych klientów abonamentowych za 10,99 zł miesięcznie, z pierwszymi 30 dniami za darmo - podało telekom w komunikacie prasowym.

Instal Kraków podpisał z PGE Energia Ciepła umowę na zaprojektowanie i budowę instalacji kotłów wodnych gazowo-olejowych w PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków - poinformowała spółka w komunikacie. Wartość umowy wynosi 78,4 mln zł netto.

Akcjonariusze Kool2Play zdecydowali o emisji do 150 tys. nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Cena emisyjna akcji będzie wynosiła nie więcej niż 40 zł - wynika z podjętych przez NWZ uchwał.

Grupa R.Power chce osiągnąć 10 GWp łącznej mocy własnych projektów PV do 2030 roku, co ma pozwolić spółce na wejście do grona dziesięciu największych niezależnych producentów energii w Europie. Połowę portfolio mają stanowić projekty zlokalizowane w Polsce - podała grupa w komunikacie prasowym. R.Power jest zainteresowane przejęciami.

Kurs akcji producenta gier Asmodev spadł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 9,3 proc. do 2,72 zł.

Prokuratura Regionalna w Warszawie rozszerzyła zarzuty wobec podejrzanego Leszka Cz. w śledztwie dotyczącym tzw. afery GetBack. Aktualnie zarzucany podejrzanemu czyn obejmuje 1140 pokrzywdzonych klientów banku, którzy ponieśli szkodę w łącznej wysokości ponad 227 mln zł, oraz bank, który poniósł szkodę w wysokości ok. 9 mln zł.

Auga Group złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wycofanie jej akcji z obrotu na GPW - podała spółka w komunikacie.

NWZ Black Point zdecydowało o wypłacie z kapitału zapasowego 0,25 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 3 mln zł - podała spółka w komunikacie.

