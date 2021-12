Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Zarząd Cyfrowego Polsatu zamierza rekomendować w latach 2022-2024 wypłatę dywidendy w łącznej kwocie nie niższej niż 3 zł na akcję, czyli co najmniej po 1 zł na akcję z zysku netto za lata 2021-23 - podała spółka w komunikacie.

Cyfrowy Polsat chce w latach 2022-2026 zainwestować ok. 5 mld zł w osiągnięcie ok. 1000 MW zainstalowanej mocy produkcyjnej czystej energii oraz ok. 0,5 mld zł w budowę łańcucha wartości gospodarki opartej o wodór - poinformowała spółka w nowej strategii grupy.

Grupa Polsat Plus w obszarze energetyki przewiduje uzyskać powtarzalne ok. 500-600 mln zł rocznie dodatkowego wyniku EBITDA w 2026 roku - poinformowała grupa w komunikacie prasowym dotyczącym nowej strategii.

Cyfrowy Polsat spodziewa się szybkiego przekroczenia przez dług netto poziomu dwukrotności EBITDA w związku z realizacją strategii. Spółka będzie chciała przekonać inwestorów do rewizji celu zadłużenia - poinformowała członek zarządu Katarzyna Ostap-Tomann.

Wartość zawartego w wyniku aukcji rynku mocy przez ZE PAK kontraktu na pierwszy rok dostaw w cenach stałych dla roku 2026, nie uwzględniając inflacji, wynosi 197,4 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Polska Grupa Energetyczna w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2026 zakontraktowała łącznie 1.739,51 MW obowiązku mocowego - poinformowała spółka w komunikacie. Cena zamknięcia aukcji na 2026 rok wyniosła 400,39 zł/kW/rok.

Grupa Energa zakontraktowała dla swoich jednostek na aukcji rynku mocy na 2026 r. ok. 2.196 MW obowiązku mocowego - podała spółka w komunikacie. Łączne przychody grupy w 2026 roku z tytułu zawartych kontraktów mogą wynieść ok. 879,2 mln zł.

Grupa Enea zakontraktowała dla swoich jednostek na aukcji rynku mocy na 2026 r. ok. 1.028 MW obowiązku mocowego. Łączne przychody grupy w 2026 roku z tytułu zawartych kontraktów mogą wynieść ok. 632 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Anwil z grupy PKN Orlen oraz włoska firma Tecnimont podpisały Memorandum of Understanding (MoU), które przewiduje zmianę daty zakończenia budowy instalacji granulacji we Włocławku na koniec roku 2022, a oddanie jej do użytkowania do końca stycznia 2023 r. - podały PKN Orlen i Anwil w komunikatach.

Kurs akcji Bio Planet wzrósł na otwarciu w poniedziałkowym debiucie na GPW o 0,75 proc. do 27 zł. W pierwszych minutach sesji nie zawarto transakcji prawami do akcji spółki.

Dagmara Brzezińska dołączyła do zarządu Integer. pl, spółki zarządzającej działalnością grupy InPost w Polsce, i będzie odpowiedzialna m.in. za sprzedaż krajową, klientów międzynarodowych, SME, obsługę klientów, implementację nowych produktów - podał InPost w komunikacie prasowym.

Grupa INC chce rozszerzyć kierunki rozwoju Domu Maklerskiego INC. Celem jest bardziej kompleksowe świadczenie usług maklerskich w ramach IPO, obsługiwanie większych IPO, kierowanych na rynek regulowany oraz uzyskanie stabilnego źródła stałych przychodów - podało INC w komunikacie.

Event Horizon, niezależny producent i wydawca gier kategorii premium, złożył prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego i planuje debiut na GPW w pierwszej połowie 2022 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

SimFabric złożył wniosek o zatwierdzenie prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego w związku z przejściem na rynek główny GPW - poinformował producent i wydawca gier komputerowych.

Erbud podpisał warunkową umowę na roboty budowlane o wartości 54,6 mln zł netto - podała spółka w komunikacie.

Producent gier Render Cube zadebiutuje na rynku NewConnect w środę, 22 grudnia - wynika z uchwały zarządu giełdy.

Haitong Bank w raporcie z 14 grudnia wskazał LiveChat Software, Orange Polska, Ten Square Games, R22 i Vercom jako faworytów na 2022 roku w branży technologii, mediów i telekomunikacji (TMT).

Grupa Azoty wraz ze spółkami zależnymi: Zakłady Azotowe Puławy, Zakłady Chemiczne Police i Zakłady Azotowe Kędzierzyn, podpisała dwustronne aneksy do umów sprzedaży węgla z Polską Grupą Górniczą (PGG). Szacunkowa łączna wartość umów po podpisaniu aneksów w skali grupy wynosi ok. 202,7 mln zł netto rocznie - podała Grupa Azoty.

Mabion otrzymał od Ministerstwa ds. Zdrowia na Ukrainie zgodę na prowadzenie badania klinicznego leku MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) - podała spółka w komunikacie.

