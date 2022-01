Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Skonsolidowane przychody Inter Cars w grudniu 2021 roku wyniosły 1.063 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 34,4 proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco w całym ubiegłym roku grupa wypracowała 12.040 mln zł przychodów, czyli o 33,1 proc. więcej niż przed rokiem.

Pozytywny wpływ podwyżek stóp procentowych na wynik odsetkowy Grupy Santander Bank Polska w okresie kolejnych dwunastu miesięcy wyniesie od 1.310 mln do 1.470 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

Echo Investment zawarło w IV kw. 406 umów przedwstępnych i deweloperskich w porównaniu do 464 umów przed rokiem. Spółka przekazała w tym czasie klientom 1.006 mieszkań wobec 792 mieszkań rok wcześniej.

Ronson Development sprzedał w czwartym kwartale 2021 roku 111 lokali i przekazał 375 lokali - podała spółka w komunikacie. W całym 2021 r. deweloper zakontraktował sprzedaż 877 lokali w porównaniu do 918 lokali w 2020 r. i przekazał 1.007 lokali, podczas gdy rok wcześniej było ich 966.

Atal w 2021 roku przekazał 3.700 lokali, co było najlepszym wynikiem w historii grupy, wzrost rok do roku wyniósł ponad 23 proc. - poinformował deweloper w komunikacie.

Przychody Vigo System wzrosły w czwartym kwartale 2021 roku o ok. 56 proc. rok do roku do 22,3 mln zł - podała spółka w komunikacie. W całym 2021 r. sprzedaż wzrosła o 33,8 proc. do ponad 71,5 mln zł.

Wielton zarejestrował w okresie styczeń-grudzień 4.080 nowych przyczep i naczep, czyli o 99,7 proc. więcej rdr - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP.

PKP Cargo Connect GmbH uruchomi w styczniu sieć połączeń drogowych drobnicowych na linii Bałtyk-Bałkany - poinformowało PKP Cargo w komunikacie prasowym.

Orange Polska ma 1 mln klientów światłowodowego internetu, z czego ok. 50 tys. to klienci innych operatorów, którzy oferują im swoje usługi na bazie sieci Orange - podała spółka w komunikacie prasowym.

Kruk w czwartym kwartale 2021 roku wydał na portfele wierzytelności 806 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 344 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Cavatina Holding umożliwiający emisje obligacji o wartości do 200 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Bez porozumienia zakończyły się poniedziałkowe rozmowy związkowców z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) z zarządem spółki w sprawie postulatów płacowych zgłoszonych w ramach sporu zbiorowego. Mediacje mają być kontynuowane w najbliższą środę w południe.

