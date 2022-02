Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Grupa LPP z optymizmem patrzy na ten rok, choć dostrzega ryzyka makroekonomiczne i geopolityczne. Celem jest dwucyfrowy wzrost przychodów - poinformował PAP Biznes Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP. Spółka spodziewa się jednak spadku marż handlowych i marży operacyjnej z powodu presji kosztowej.

Grupa LPP chce w roku obrotowym 2022/23 zwiększyć powierzchnię handlową o 25-30 proc. CAPEX grupy wyniesie ok. 1,3 mld zł, w tym ok. 1 mld zł ma zostać przeznaczone na rozwój sieci salonów - poinformował PAP Biznes wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. Sprzedaż online ma wzrosnąć w tym roku co najmniej 40 proc.

Grupa LPP, która w 2021 roku miała prawie 4 mld zł przychodów w krajach Europy Wschodniej, nie zmienia planów inwestycyjnych w związku z napięciem na linii Rosja-Ukraina. Nie widzi zmian zachowania klientów na tych rynkach, w styczniu sprzedaż LFL w Rosji i na Ukrainie rosła o kilkanaście proc. - poinformował PAP Biznes wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

Wzrost stóp procentowych do 3-3,5 proc. nie wywoła u klientów banków większych problemów ze spłatą kredytów i w konsekwencji nie spowoduje znacznego wzrostu kosztów ryzyka w bankach. PKO BP zakłada w 2022 r. utrzymanie się podobnej jak w 2021 r. dynamiki wzrostu kredytów detalicznych oraz kontynuację przyspieszenia kredytów korporacyjnych - poinformowała PAP Biznes prezes PKO BP Iwona Duda.

PKO BP ocenia, że zmniejsza się prawdopodobieństwo materializacji najbardziej kosztownych dla banków rozstrzygnięć sądowych w sprawach walutowych kredytów mieszkaniowych. Pomimo wzrostu stóp procentowych propozycja PKO BP dotycząca ugód w sprawie tych kredytów jest wciąż atrakcyjna dla klientów banku - poinformowała PAP Biznes prezes PKO BP Iwona Duda.

Prezes UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające wobec Polkomtela oraz P4 w sprawie reklam ofert 5G. Klienci tych firm skarżą się, że nie mogą korzystać z nowej technologii, pomimo zapewnień ze strony operatorów - podał urząd w komunikacie prasowym.

Przychody AmRestu w czwartym kwartale 2021 roku według wstępnych wyliczeń wyniosły 539 mln euro, co oznacza wzrost rok do roku o 35,6 proc. - poinformowała spółka.

LUG szacuje zysk netto j.d. w czwartym kwartale 2021 r. na 1,37 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 0,5 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. W całym 2021 r. grupa zanotowała 3,67 mln zł zysku netto wobec 6,91 mln zł rok wcześniej.

Gi International nie podwyższy ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji Gi Group Poland i ocenia, że jest ona adekwatna do obecnej sytuacji - podała spółka w komunikacie prasowym. Gi International rozważy podwyższenie kapitału zakładowego o wyższą kwotę niż planowana na marcowym NWZ, jeśli zarząd wskaże na taką potrzebę.

PKN Orlen podpisał umowę z Orlen Projekt na budowę instalacji, która umożliwi dalszą redukcję emisji związków siarki do atmosfery. Instalacja oczyszczania gazów poprocesowych po procesie Clausa (TGTU III) powstanie na terenie zakładu w Płocku, a prace rozpoczną się w marcu 2022 r. - poinformował Orlen w komunikacie.

Do połowy tego roku Grupa Tauron chce zamknąć wewnętrzną reorganizację związaną z przygotowaniem wydzielania konwencjonalnych aktywów wytwórczych - poinformował p.o. prezesa firmy Artur Michałowski. Trwają analizy dot. m.in. alokacji pracowników do spółki konsolidującej wytwórcze aktywa węglowe.

PGE złożyła kolejny wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o nowe pozwolenie lokalizacyjne (obszar 46.E.1.) na budowę morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim - podała spółka w komunikacie prasowym.

Zarząd OncoArendi Therapeutics zlecił zorganizowanie i kompleksowe przeprowadzenie badania klinicznego pierwszej fazy typu "First in Human" dla związku OATD-02 - podała spółka w komunikacie. Zarząd przewiduje, że włączenie pierwszego pacjenta nastąpi w II połowie 2022 roku.

Fundusze Aviva OFE Aviva Santander, MetLife OFE, Nationale-NederlandenOFE, OFE PZU "Złota Jesień" uważają, że cena zaproponowana w wezwaniu na akcje Develii nie odpowiada wartości godziwej i w związku z tym nie sprzedadzą akcji spółki w wezwaniu po cenie 3,34 zł za akcję - podała Develia w komunikacie, powołując się na list od akcjonariuszy.

