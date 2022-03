Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Część ukraińskich pracowników opuściła budowy Erbudu i spółka bierze pod uwagę ewentualne przestoje, ale na ten moment wszystkie roboty idą zgodnie z planem, czemu sprzyja m.in. sezonowość branży - poinformował PAP Biznes prezes Dariusz Grzeszczak. Spółka nie widzi póki co na wielką skalę przerwania łańcucha dostaw, pustek w magazynach czy "zaporowych" cen.

Część ukraińskich pracowników opuściła budowy Erbudu i spółka bierze pod uwagę ewentualne przestoje, ale na ten moment wszystkie roboty idą zgodnie z planem, czemu sprzyja m.in. sezonowość branży - poinformował PAP Biznes prezes Dariusz Grzeszczak. Spółka nie widzi póki co na wielką skalę przerwania łańcucha dostaw, pustek w magazynach czy "zaporowych" cen.

Budimex obserwuje odpływ ukraińskich pracowników z budów, ale nie widzi na razie zagrożenia dla terminowej realizacji projektów - poinformował PAP Biznes Michał Wrzosek, rzecznik prasowy Budimeksu. Jak wskazał, obecny wzrost cen czynników produkcyjnych zdecydowanie wykracza poza limity waloryzacyjne i może być widoczny w aktualnych kontraktach.

Prezes UOKiK zgodził się na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez PKN Orlen i Synthos Green Energy. Nowa spółka joint venture - Orlen Synthos Green Energy - ma odpowiadać za przygotowanie i komercjalizację w Polsce technologii mikro i małych reaktorów jądrowych - podał UOKiK na Twitterze.

Ghelamco GP 11 sp. z o.o. THE HUB S.K.A. podpisała z Google Poland przedwstępną umowę sprzedaży , zgodnie z którą Google stanie się właścicielem dwóch wież stanowiących część biurową, pasażu handlowego oraz części podziemnej kompleksu The Warsaw HUB - podało Ghelamco Invest w komunikacie. Orientacyjna cena sprzedaży to ok. 582,7 mln euro netto.

Spółka PGNiG Obrót Detaliczny otrzymała 7 marca pierwszą transzę z tytułu rekompensaty z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Wysokość transzy to 1,255 mld zł - podało PGNiG w komunikacie.

Obradujące w poniedziałek NWZ PGE podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach i wznowi je 6 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Enei podjął uchwałę w sprawie zwrócenia się do walnego zgromadzenia z wnioskiem o zarządzenie przerwy w obradach NWZ, które zostało zwołane na 10 marca, w zakresie dotyczącym głosowania nad uchwałami w sprawie emisji akcji serii D. Zarząd proponuje przerwę do 8 kwietnia - podała Enea w komunikacie.

Zysk netto j.d. Śnieżki w 2021 r. spadł 23,4 proc. rdr i wyniósł 59,7 mln zł. Grupa w tym okresie wypracowała 794,9 mln zł przychodów, co oznacza spadek o 3,2 proc. rdr - wynika z raportu rocznego Śnieżki. Według wyliczeń PAP Biznes strata netto j.d. w samym czwartym kwartale 2021 r. wyniosła 0,1 mln zł, podczas gdy konsensus zakładał 4,5 mln zł straty netto.

Zarząd spółki zależnej Boryszewa - Maflow France Automotive zamierza rozpocząć jej likwidację - poinformował Boryszew w komunikacie.

Onde zawarło umowę na roboty budowlane w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin-Połczyn Zdrój. Szacunkowa wartość kontraktu wynosi 44,7 mln zł netto - podała spółka w komunikacie.

Bloober Team otrzymał pozytywną interpretację podatkową w sprawie stosowania ulgi IP BOX - podała spółka.

Benefit Systems będzie dążył do wzrostu liczby kart sportowych w Polsce do 1 mln na koniec tego roku - podała spółka w prezentacji. Firma zamierza otworzyć do końca roku jeszcze 7-8 klubów fitness.

Deli2, spółka zależna Tower Investments, chce z kampanii crowdinwestingowej pozyskać 2 mln zł. W perspektywie 2 lat firma planuje debiut na NewConnect - podała spółka w komunikacie prasowym.

Mostostal Zabrze szacuje, że miał w IV kwartale 2021 roku 200,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, 8,2 mln zł zysku operacyjnego, 5,1 mln zł zysku brutto i 3,1 mln zł zysku netto - podała spółka w komunikacie.

===============================

****** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

mfm/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl