Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedzialek

PKN Orlen sprowadził ok. 130 tys. ton ropy Johan Sverdrup z norweskich złóż na Morzu Północnym - podała spółka. Orlen porozumiał się również w sprawie zwiększonych ilości innych dostaw spoza kierunku wschodniego.

PKN Orlen obniża ceny paliw na stacjach: olej napędowy potanieje o 34 grosze na litrze, do średniego poziomu 7,55 zł za litr, a benzyna o 20 groszy do średniego poziomu 6,79 zł/l - poinformował na Twitterze prezes Daniel Obajtek.

PKN Orlen planuje przyspieszać połączenie z PGNiG - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. Nie spodziewa się opóźnień w decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zatwierdzenia środków zaradczych dot. fuzji z Lotosem.

PKN Orlen chce w ciągu 2-3 miesięcy ogłosić wspólne projekty petrochemiczne w Polsce z SABIC, firmą kontrolowaną przez Saudi Aramco - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Liczba użytkowników allegro. pl i aplikacji Allegro wzrosła w lutym 2022 r. do 21.767.778 z 21.751.578 w styczniu br. - wynika z danych Mediapanel Gemius Polska przygotowanych dla PAP Biznes.

Marek Świder został powołany przez radę nadzorczą KGHM na stanowisko wiceprezesa ds. produkcji - podała spółka.

Creepy Jar chce, by nowa gra studia, "Chimera", trafiła do graczy w ramach tzw. wczesnego dostępu w 2023 r. Będzie to jednak zależało od postępu prac, które spółka oceni na koniec bieżącego roku - poinformował PAP Biznes prezes Krzysztof Kwiatek. Firma liczy w tym roku na dalszą dobrą sprzedaż debiutanckiego "Green Hell". Zespół Creepy Jar szybko się powiększa i liczy już ok. 40 osób.

Torpol planuje przeznaczyć na inwestycje w 2022 roku ok. 22,9 mln zł - poinformował w poniedziałek prezes Grzegorz Grabowski. Spółka nie obserwuje obecnie istotnych zakłóceń w łańcuchu dostaw, choć pojawiają się pierwsze pojedyncze informacje o ich wstrzymaniu czy przesunięciu terminu.

Należący do Polkomtela Plush ma ponad 1 mln klientów - podał Polkomtel w komunikacie prasowym.

Składka przypisana brutto zebrana przez polskie spółki grupy VIG w 2021 r. wyniosła łącznie 5,88 mld zł, co oznacza wzrost o 10,1 proc. rdr - poinformowała spółka w komunikacie.

