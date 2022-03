Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Studio CD Projekt Red potwierdziło, że pracuje nad kolejną odsłoną serii gier Wiedźmin - podał CD Projekt w komunikacie prasowym.

CD Projekt podpisał z Epic Games International umowę licencyjną i partnerską - poinformował CD Projekt w komunikacie. Umowa określa zasady korzystania z silnika do gier Unreal Engine oraz współpracy stron celem rozwijania i ulepszania silnika, aby dostosować go do potrzeb tworzenia gier z otwartym światem.

Polenergia szacuje, że miała w czwartym kwartale 2021 r. 78,9 mln zł skorygowanej EBITDA, czyli o 22,9 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego - podała spółka w komunikacie. Skorygowany zysk netto szacowany jest na 38,4 mln zł, co stanowi wzrost o 13,3 mln zł rdr.

Zarząd Atalu podtrzymuje politykę dywidendową i do końca kwietnia zamierza przedstawić rekomendację, dotyczącą jej wypłaty - poinformował w poniedziałek prezes Zbigniew Juroszek.

Atal spodziewa się, że sprzeda w 2022 roku ok. 3,5 tys. mieszkań - poinformował w poniedziałek prezes Zbigniew Juroszek.

Grupa Action szacuje przychody ze sprzedaży w 2021 r. na 2,3 mld zł, a zysk netto na 100,9 mln zł - podała spółka w komunikacie. Rok wcześniej, w 2020 r., przychody wyniosły 2,1 mld zł, a zysk netto 185,1 mln zł.

Zarząd Izostalu rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 3,9 mln zł z zysku za 2021 rok, czyli 0,12 zł na akcję - podała spółka.

Rada Nadzorcza JSW ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa oraz czterech zastępców prezesa: ds. technicznych i operacyjnych, ekonomicznych, handlu oraz rozwoju w zarządzie XI kadencji - podała JSW na swojej stronie internetowej.

Grupa Columbus Energy w czwartym kwartale 2021 roku miała 208,1 mln zł przychodów z działalności operacyjnej wobec 198 mln zł przed rokiem. Strata netto jednostki dominującej wyniosła 31,1 mln zł, w porównaniu do 17,3 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie.

Zarząd KPPD-Szczecinek przyjął politykę dywidendową, która zakłada rekomendację przez zarząd wypłaty dywidendy w wysokości 5-30 proc. zysku netto za poprzedni rok obrotowy, w przypadku osiągnięcia przez spółkę zysku netto na poziomie co najmniej 5,5 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Zarząd KPPD-Szczecinek będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 2 zł na akcję, czyli łącznie na ten cel chce przeznaczyć 3,24 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Marcin Kuśmierz, prezes giełdowej spółki Shoper, objął ponad 10 proc. akcji technologicznej spółki Woodpecker - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Transakcja została przeprowadzona pomiędzy głównymi akcjonariuszami i nabywcą poza rynkiem NewConnect, za pośrednictwem luksemburskiego funduszu KFF.

W zakładzie produkcyjnym spółki Plast-Box Ukraina wybuchł pożar wywołany działaniami wojennymi wojsk rosyjskich. W wyniku pożaru zniszczeniu uległa hala produkcyjna, magazynowa i pomieszczenia biurowe - podał Plast-Box w komunikacie.

Notowany na NewConnect MedApp, który zawiesił plany oferty publicznej i przeniesienia notowań akcji na rynek główny GPW, zakłada rozwój ze środków własnych i osiągnięcie w 2022 roku przynajmniej dwucyfrowej dynamiki wzrostu przychodów - poinformował w poniedziałek podczas telekonferencji prezes Krzysztof Mędrala.

