Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Bogdanka planuje na ten rok produkcję węgla na poziomie 9,5 mln ton - poinformował prezes Artur Wasil.

Enea planuje na ten rok budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 15 MW, na kolejne dwa lata projekty OZE o mocy 100 MW - poinformowali przedstawiciele grupy.

Enea jest przekonana do budowy mocy gazowych w Kozienicach mimo wzrostu cen gazu - poinformowali przedstawiciele grupy.

Enea zakłada, że do wydzielenia wytwórczych aktywów węglowych i utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego dojdzie do końca tego roku - poinformowali przedstawiciele grupy.

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu i udzieliła zgody na zasilenie JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego kwotą do 700 mln zł. Zasilenie funduszu planowane jest na przełomie kwietnia i maja 2022 roku - podała spółka w komunikacie.

InPost nie prowadzi obecnie negocjacji z uczestnikami rynku na temat przejęcia spółki - podała firma w komunikacie.

Rada nadzorcza Forte zgodziła się na przejęcie części zakładu w Białymstoku przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Specific" - poinformowały Fabryki Mebli Forte w komunikacie. Forte planuje w najbliższym czasie zaangażować się kapitałowo w podmiot, który powstanie w wyniku przekształcenia się PHU "Specific" w spółkę prawa handlowego.

Akcjonariusze Asbisu zdecydowali o obniżeniu minimalnej ceny akcji w skupie do 1 zł oraz o zwiększeniu do 2 mln liczby akcji, które mogą zostać nabyte przez spółkę - poinformował dystrybutor sprzętu IT.

Pure Biologics zawarł z amerykańską firmą świadczącą usługi badań na zwierzętach umowę na przeprowadzenie badań przedklinicznych w ramach projektu PB004 - podała spółka w komunikacie. PB004 jest jednym z kluczowych projektów spółki, który dotyczy koncepcji terapeutycznej leczenia guzów litych i białaczki.

Zarząd spółki Auto Partner rekomenduje wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 19,6 mln zł, czyli 0,15 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Heart kupił w wyniku wezwania 679.263 akcji Alumastu - poinformowało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

Rada nadzorcza Atremu pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu dotyczący przeznaczenia 6,09 mln zł na wypłatę 0,66 zł dywidendy na akcję - podał Atrem w komunikacie.

