Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Spółka Orange Polska wypracowała w pierwszym kwartale 722 mln zł zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu, o 1,8 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes prognozowali, że spółka osiągnie wynik na poziomie 716,3 mln zł.

Orange podtrzymał prognozę na 2022 rok zakładającą stabilizację EBITDAaL lub wzrost na niskim jednocyfrowym poziomie - podała spółka w raporcie. Orange Polska prognozuje w 2022 roku niewielki spadek przychodów.

Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM w marcu 2022 r. wyniosła 66,1 tys. ton, co stanowi spadek rdr o 1 proc. Produkcja miedzi płatnej wyniosła z kolei 63,9 tys. ton, czyli spadła rdr o 3 proc. - podała grupa w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

Pekao zakłada, że w 2023 roku uda się osiągnąć cel 10 proc. wskaźnika ROE - wynika z wypowiedzi prezesa Pekao Leszka Skiby.

Ambicją Polimeksu Mostostal na 2022 r. jest zbliżenie się do poziomu prawie 3 mld zł. Grupa chce utrzymywać portfel zamówień na poziomie ok. 5 mld zł - poinformował zarząd podczas poniedziałkowej wideokonferencji. Przedstawiciele spółki podali, że w związku z pandemią i rosyjską agresją na Ukrainę trwają rozmowy z zamawiającymi w sprawie realizowanych kontraktów.

Aktualny portfel zamówień grupy Polimex-Mostostal, pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów, wynosi 5,3 mld zł - poinformowała spółka w raporcie rocznym. Na segment Energetyka przypada 3,27 mld zł, na segment Petrochemia 0,55 mld zł, na segment Produkcja 0,76 mld zł, na segment Infrastruktura 0,25 mld zł oraz na segment Przemysł 0,47 mld zł.

Wawel miał w I kw. 2022 roku 6,5 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 13,3 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekty spółek 3LP i Creotech Instruments - podał urząd w komunikacie.

Zarząd spółki Bowim rekomenduje przeznaczenie 42,95 mln zł z zysku za 2021 r. na wypłatę dywidendy, czyli 2,52 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Mo-Bruku zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę za 2021 rok łącznie 110,66 mln zł, czyli 31,5 zł na akcję - wynika z uchwał walnego zgromadzenia

Zarząd Grupy Fasing zidentyfikował wysokie ryzyko naruszenia wskaźnika zadłużenia finansowego netto do EBITDA za okres 2021 r., który to wskaźnik ma być liczony i testowany do dwóch umów kredytowych z Bankiem Pekao - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie X-Trade Brokers uchwaliło wypłatę 176,1 mln zł dywidendy z zysku za 2021 rok, czyli 1,5 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Polska Grupa Górnicza może w tym roku zwiększyć wydobycie węgla o maksymalnie 1 mln ton w stosunku do wcześniejszego planu w wysokości ok. 23 mln ton - poinformował prezes PGG Tomasz Rogala. Spółka koncentruje się na pokryciu zapotrzebowania według stopnia wrażliwości klientów.

Rada nadzorcza Energi powołała do zarządu Michała Perlika, powierzając mu funkcję wiceprezesa ds. finansowych - poinformowała spółka w komunikacie.

