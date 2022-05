Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

PGNiG zawarło porozumienie w sprawie możliwości zawarcia umowy długoterminowej na dostawy gazu LNG od Sempra Infrastructure Partners. Negocjacje dotyczyć będą zakupu łącznie 3 mln ton LNG rocznie przez 20 lat - podało PGNiG w komunikacie.

Cyfrowy Polsat postanowił o kontynuacji skupu akcji własnych. Wraz z Reddev Investments Ltd. i Tobe Investments Group Ltd. spółka chce skupić do 35 mln akcji własnych, które reprezentują nie więcej niż 5,47 proc. kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania nie więcej niż 4,27 proc. ogólnej liczby głosów na walnym. Proponowana w zaproszeniu cena wyniesie 22,28 zł za akcję - podał Cyfrowy Polsat w komunikacie.

Marek Kempny od 2 czerwca 2022 roku będzie pierwszym wiceprezesem Getin Noble Banku. Rada nadzorcza powierzyła mu jednocześnie pełnienie obowiązków prezesa, do czasu powołania nowego - poinformował bank w komunikacie.

W kwietniu 2022 r. kancelaria z Grupy Votum uzyskała w sprawach frankowych 482 sądowych orzeczeń, co było rekordowym poziomem, a w całym II kwartale może zapaść łącznie nawet 1.500 wyroków - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze AC SA zdecydowali, że spółka wypłaci 20,1 mln zł dywidendy, czyli 2 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii rekomenduje, by 25,9 mln zł zysku netto za 2021 rok przeznaczyć na kapitał zapasowy. Jednocześnie chce przeprowadzenia skupu akcji z kapitału rezerwowego - podała spółka w komunikacie.

Długi okres przejściowy na embargo dla ropy z Rosji dawałby MOL przewagę konkurencyjną wobec regionalnych rywali - oceniają eksperci warszawskiego Ośrodka Studiów Wschodnich.

Planowaną datą połączenia Allianz i Avivy jest 1 lipca 2022 r., od 2 lipca spółki będą działać pod marką Allianz - poinformowała Aviva w komunikacie.

Łączny koszt wytworzenia gry House Flipper Pets DLC nie przekroczyły 1,25 mln zł i zostały w pełni zwrócone w ciągu pierwszej doby sprzedaży za pośrednictwem platformy Steam - poinformował PlayWay w komunikacie.

