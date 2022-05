Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Według wstępnych danych Trigon DM, przedmiotem zapisów złożonych przez akcjonariuszy spółki w odpowiedzi na zaproszenie do sprzedaży akcji Cyfrowego Polsatu było 9.295.397 akcji - podał Cyfrowy Polsat w komunikacie. Spółka zamierza nabyć 49,5 proc. akcji będących przedmiotem złożonych ofert sprzedaży.

PGE Energia Odnawialna, z grupy PGE, wybuduje siedem nowych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 29 MW - podała spółka w komunikacie prasowym. Farmy powstaną na Podlasiu, Mazowszu, w Wielkopolsce i w województwie lubuskim.

Dom Development odnotował w I kw. 2022 roku 141,7 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 174,5 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 134,3 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 128,7-139,2 mln zł.

Dom Development ocenia, że sprzedaż mieszkań w kwietniu i maju 2022 roku jest stabilna, porównywalna do średniego poziomu z I kwartału - poinformował prezes Jarosław Szanajca.

Grupa Comarch ma obecnie o 12,7 proc. wyższy portfel zamówień niż przed rokiem, głównie dzięki nowym kontraktom zagranicznym - poinformował wiceprezes spółki Konrad Tarański. Spółka aktywnie rozgląda się za akwizycjami, planuje w 2022 roku 100 mln zł inwestycji i zapowiada wzrost zatrudnienia.

Grupa Torpol pracuje nad aktualizacją strategii do 2026 roku, publikacja może nastąpić pod koniec I półrocza 2022 roku - poinformował prezes Grzegorz Grabowski. Spółka chciałaby utrzymać w 2022 roku podobny rdr poziom przychodów i nie gorszą niż przed rokiem rentowność.

ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli - Karsznicach - podała spółka w komunikacie. Wartość netto złożonej oferty to 101,2 mln zł. Zamawiającym jest PKP Cargo Terminale.

Ten Square Games wypracował w pierwszym kwartale 2022 roku 25,6 mln zł zysku netto, o 51 proc. mniej rdr oraz 41,1 mln zł skorygowanej EBITDA, co oznacza spadek rdr o 36 proc. - poinformowała spółka w raporcie. Konsensus zakładał 28,2 mln zł zysku netto i 40,2 mln zł skorygowanej EBITDA.

Spyrosoft zakłada w strategii na lata 2022 - 2026 wzrost organiczny przychodów o średnio 25-35 proc. rocznie i marżę EBITDA na poziomie 11-14 proc. - podała spółka w komunikacie. Realizacja strategii ma pozwolić spółce w kolejnym kroku zadebiutować na jednej z międzynarodowych giełd.

Spyrosoft chce się nadal rozwijać poprzez akwizycje, a może do nich dojść jeszcze w 2022 roku. Spółka koncentruje się na zwiększaniu przychodów, chce reinwestować zyski, a wypłata dywidendy do 2026 roku będzie miała charakter incydentalny - poinformowali przedstawiciele spółki.

Skonsolidowane przychody Asbisu w kwietniu 2022 roku wyniosły ok. 143 mln USD, co oznacza spadek o ok. 37 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Grupa Ferrum szacuje, że jej przychody w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosły 325,7 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 78 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Celon Pharma może rozpocząć badanie kliniczne Falkieri, leku rozwijanego w leczeniu depresji dwubiegunowej lekoopornej, w ramach zaakceptowanej przez Food and Drug Administration aplikacji IND na terenie USA - poinformowała spółka w komunikacie.

Movie Games VR, spółka z grupy kapitałowej Movie Games, chce poprzez emisję akcji z prawem poboru pozyskać 1,5 mln zł. Środki te mają pozwolić na sfinansowanie trzech pierwszych produkcji - podała spółka w komunikacie prasowym.

Zarząd KGHM rekomenduje wypłatę z zysku za 2021 rok dywidendy w wysokości 600 mln zł, czyli 3 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Dom Development rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2021 rok w kwocie 10,50 zł na akcję - podał deweloper w komunikacie. Łącznie na dywidendę miałoby trafić 268,26 mln zł.

Energoaparatura chce wypłacić 0,05 zł dywidendy na akcję - wynika z projektów uchwał na ZWZ spółki, zwołane na 30 czerwca. Łącznie na dywidendę miałoby trafić 983,8 tys. zł z zysku za 2021 r.

Zarząd spółki Ailleron rekomenduje, by wypłaciła ona akcjonariuszom 3,95 mln zł dywidendy, czyli 0,32 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Rekomendacja została pozytywnie oceniona przez radę nadzorczą.

Rada nadzorcza Forte pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu, która zakłada wypłatę 2 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Toya rekomenduje, by z zysku netto za 2021 roku przeznaczyć na wypłatę dywidendy 24,76 mln zł, co dałoby 0,33 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze notowanej na NewConnect spółki Poltronic zdecydują w sprawie przeznaczenia na wypłatę dywidendy za 2021 rok łącznie 572,6 tys. zł, co daje 0,08 zł na akcję - poinformowała spółka w projektach uchwał na ZWZ, zwołanego na 28 czerwca.

