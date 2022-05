Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Orange Polska spodziewa się utrzymania do końca 2022 roku normalnego popytu na usługi po dwumiesięcznym spowolnieniu. Wewnętrznym celem grupy jest nieduży, jednocyfrowy wzrost EBITDAaL - poinformował PAP Biznes prezes Orange Polska Julien Ducarroz.

Orange Polska jest zainteresowany przejęciami w branży teleinformatycznej podmiotów z zakresu cyberbezpieczeństwa i Big Data - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Julien Ducarroz. Dodał, że grupa nadal analizuje projekt infrastruktury wieżowej.

GPW miała w pierwszym kwartale 2022 r. 38,1 mln zł zysku netto i 110,2 mln zł przychodów - wynika z raportu kwartalnego. EBITDA wyniosła 50,7 mln zł, a EBIT 40,9 mln zł. Wyniki są zbieżne z wcześniejszymi szacunkami.

Enter Air miał w pierwszym kwartale 2022 roku 68,7 mln zł straty netto, wobec 116,3 mln zł straty przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Przychody grupy wzrosły w tym okresie o 153,1 proc. rdr do 215,1 mln zł. Enter Air wskazuje na duży popyt ze strony touroperatorów i ocenia, że rynek turystyczny się odbudowuje.

Aktualny portfel zamówień grupy Polimex-Mostostal, pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów, ma wartość ok. 4,8 mld zł - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.

Bank Millennium, Santander Bank Polska, mBank oraz Mastercard złożyły do UOKiK wniosek w sprawie rozszerzenia działalności Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu płatności mobilnych Blik, o oferowanie usług krótkoterminowego finansowania płatności za zakupy - podał UOKiK w komunikacie.

Zarząd spółki Abak rekomenduje, by z zysku za 2021 rok na dywidendę trafiło 269 tys. zł, co daje 0,10 zł na jedną akcję - poinformowała notowana na rynku NewConnect spółka w komunikacie.

Best spodziewa się, że podaż portfeli wierzytelności będzie rosła. Spółka obserwuje jednak zwiększony na nie popyt oraz dalszy wzrost cen i w związku z tym będzie miała selektywne podejście do inwestycji - poinformował prezes spółki Krzysztof Borusowski.

Sanok Rubber Company spodziewa się utrzymania tendencji wyników z pierwszego kwartału do końca 2022 roku m.in. z powodu wzrostu cen surowców i energii - poinformował podczas spotkania z dziennikarzami prezes spółki Piotr Szamburski. Dodał, że odbicie w branży motoryzacyjnej powinno nastąpić w ciągu roku.

BoomBit jest zadowolony z wyników swoich gier w maju. Spółka nie obawia się wpływu spowolnienia gospodarczego na branżę gier - poinformowali przedstawiciele BoomBitu podczas konferencji. Firma obserwuje stabilizację na rynku reklam mobilnych po perturbacjach związanych z polityką prywatności Apple.

Zarząd Venture Inc ASI rekomenduje, by spółka przeznaczyła na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 3,3 mln zł, co oznacza 0,11 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Action ocenia, że maj 2022 roku jest lepszy pod względem obrotu niż kwiecień, w którym spółka odnotowała spadek rdr - poinformował w poniedziałek prezes Piotr Bieliński.

W wezwaniu na akcje Krynicki Recykling zawarto transakcje, których przedmiotem były 16.289.943 akcje - podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. Spółka SCR-Sibelco nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na wezwanie.

Aktualny poziom zakontraktowanych zamówień na produkty grupy Feerum w zakresie branży maszyn i urządzeń przemysłu rolno-spożywczego na okres 2022/2023 wynosi ok. 61,8 mln zł, natomiast potencjalny portfel klientów w tym obszarze obejmuje 219,7 mln zł - podała spółka w raporcie kwartalnym.

DB Energy zawarł ze spółką Schumacher Packaging Zakład Grudziądz umowę na kompleksową realizację projektu dotyczącego instalacji wysokosprawnej kogeneracji - podała spółka w komunikacie. Ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu umowy zostało ustalone na 21,8 mln zł netto.

PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy rozpoczął produkcję 15 autobusów, które mają być gotowe na przełomie 2022 i 2023 roku - poinformował dyrektor ds. produkcji Tomasz Jasłowski podczas prezentacji autobusu wodorowego.

Walne zgromadzenie Dom Development zdecyduje 30 czerwca w sprawie zmiany statutu w zakresie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego - wynika z projektów uchwał na WZ.

Rada nadzorcza Capital Partners pozytywnie zaopiniowała propozycję zarządu przewidującą przeznaczenie całego zysku z 2021 r. w kwocie 3,16 mln zł na kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych - podała spółka w komunikacie. Capital Partners planuje nabyć do 3,66 mln akcji własnych w celu ich umorzenia po cenie 6,66 zł za jedną akcję.

Quercus TFI zaprasza do sprzedaży nie więcej niż 2.345.751 akcji własnych po cenie 9,5 zł za akcję - podał Quercus w komunikacie.

Zarząd PZU wyraził zgodę na przedłużenie porozumienia trójstronnego zawartego z PFR i PKO BP - podało PZU w komunikacie. Zostało ono przedłużone na dotychczasowych warunkach po przedłużeniu daty ostatecznej spłaty pożyczki udzielonej PFR przez PKO BP do dnia 30 maja 2024 r.

