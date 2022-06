Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

11 bit studios będzie współpracować przy produkcji oraz wyda grę Starward Industries "The Invincible" - poinformowało Starward Industries. 11 bit ma ponadto objąć 75 tys. akcji nowej emisji Starward oraz kupić 25 tys. walorów od prezesa Marka Markuszewskiego.

PGE Energia Odnawialna, z grupy PGE, wybuduje dwanaście nowych jednomegawatowych farm fotowoltaicznych - podała spółka w komunikacie prasowym. Instalacje PV powstaną na Podlasiu, Mazowszu, Podkarpaciu oraz w województwach: łódzkim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

Arctic Paper odczuwa dobrą koniunkturę w segmencie papieru i celulozy. Przy zachowaniu marży i wolumenów z pierwszego kwartału grupa może w kolejnych kwartałach 2022 roku ponownie przebić 200 mln zł EBITDA - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Michał Jarczyński. Dodał, że Arctic planuje wkrótce przedstawić politykę dywidendową.

BioMaxima uzyskała prawo do wprowadzenia do obrotu na terenie Unii Europejskiej testów do detekcji wirusa małpiej ospy. Dokonana rejestracja pozwoli również na uzyskanie świadectw wolnej sprzedaży na rynki, gdzie są one wymagane - podała spółka w komunikacie prasowym.

Labo Print przeznaczy z zysku netto 2021 roku 762,4 tys. zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,20 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie po ZWZ.

PKN Orlen liczy, że we wrześniu-październiku rozstrzygnięte zostanie postępowanie w sprawie nowych koncesji na morskie farmy wiatrowe. Spółka liczy na uzyskanie kilku lokalizacji - poinformował Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy ds. energetyki w PKN Orlen.

Konsorcjum Izostalu, Ferrum i Stalprofilu podpisało z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System umowę na dostawę izolowanych rur stalowych na potrzeby Gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń - poinformowały spółki w komunikatach. Maksymalna wartość umowy wynosi 94,3 mln zł netto, czyli 116 mln zł brutto.

Amber Baltic Wind, spółka zależna Shell, złożyła w ramach przetargu publicznego oferty dotyczące propozycji nowych lokalizacji morskich elektrowni wiatrowych w polskiej strefie Morza Bałtyckiego - podał Shell w komunikacie.

Walne zgromadzenie spółki BioMaxima zdecydowało o wypłacie dywidendy za 2021 r. w wysokości 0,45 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

