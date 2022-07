Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Robyg podpisał w pierwszym półroczu 2022 roku 1.241 umów deweloperskich i przedwstępnych oraz 1.083 umowy rezerwacyjne - podał Robyg w komunikacie prasowym. Spółka rozpoznała w przychodach 785 lokali.

Polregio, które jest w trakcie przetargu na zakup do 200 elektrycznych zespołów trakcyjnych o wartości blisko 6 mld zł netto, niebawem podpisze umowy ramowe z producentami taboru. Wśród zainteresowanych są czołowi polscy i zagraniczni producenci - poinformował PAP Biznes prezes Polregio Artur Martyniuk. W jego ocenie jedną z możliwych dróg pozyskania kapitału inwestycyjnego dla spółki mogłoby być wejście na GPW.

Kurs praw do akcji Creotech Instruments na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku głównym GPW rośnie o 27 proc. do 127 zł, a akcje spółki spadają o 2 proc. do 143 zł.

Alior Bank jako pierwszy z banków wdrożył do swojej oferty program "Mieszkanie bez wkładu własnego". W połowie lipca klienci banku będą mogli wystąpić o wsparcie w zakupie nieruchomości - poinformował bank w komunikacie prasowym.

Creotech Instruments chce zwiększać swoją obecność za granicą i w najbliższych miesiącach uruchomić przedstawicielstwa m.in. na rynku amerykańskim i na Dalekim Wschodzie - poinformował PAP Biznes prezes Creotech Instruments, debiutującej na głównym rynku GPW spółki z sektora kosmicznego, Grzegorz Brona. Pozyskane z emisji środki mają wystarczyć spółce do 2024 r. i być przeznaczone m.in. na wzrost możliwości produkcyjnych.

Synektik szacuje przychody w trzecim kwartale roku obrotowego 2021/22 na ok. 34 mln zł, co oznacza wzrost o 116 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Kilkudziesięciu związkowców z Polskiej Grupy Górniczej weszło w poniedziałek rano do katowickiej siedziby tej największej węglowej spółki. Jak deklarują, pozostaną tam do momentu uzyskania gwarancji podjęcia rozmów z przedstawicielami rządu m.in. o podwyżkach, planach wobec spółki i cenach węgla.

Avallon MBO, fundusz private equity, sprzedał całościowy pakiet udziałów w spółce Novo Tech austriackiej firmie z branży tworzyw sztucznych Isosport Verbundbauteile, z grupy Constantia Industries - podał fundusz w komunikacie prasowym.

Telestrada zaprasza do składania ofert sprzedaży 246.382 akcji spółki po 40 zł za sztukę - podała Telestrada w komunikacie.

Grupa Azoty Puławy czasowo ogranicza produkcję melaminy, służącej do wyrobu np. żywic syntetycznych, z powodu m.in. rosnących cen gazu - poinformowała spółka w komunikacie.

Produkcja w Grupie Lotos w czerwcu 2022 roku wzrosła rdr o 6 proc. do 1.015 tys. ton - poinformował Lotos na swojej stronie internetowej. Przerób ropy naftowej wzrósł o 2 proc. rdr i wyniósł 925 tys. ton.

Zarząd GPW wyznaczył pierwszy dzień notowań akcji HiProMine na rynku NewConnect na czwartek, 14 lipca - wynika z uchwał zarządu giełdy.

Zarząd Arctic Paper przyjął politykę dywidendową, zgodnie z którą zamierza rekomendować wypłaty dywidendy w wysokości 20-40 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem aktualnych postanowień umów kredytowych dotyczących kowenantów finansowych oraz związanych z nimi ograniczeń dystrybucji zysku - podała spółka w komunikacie.

