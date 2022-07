Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Atal spodziewa się, że sprzeda w II półroczu 2022 roku podobną liczbę mieszkań jak w I półroczu. Z uwagi na rosnące koszty, marże w branży będą pod presją - poinformował PAP Biznes prezes Zbigniew Juroszek. Spółka ocenia, że obecne spowolnienie na rynku mieszkaniowym jest przejściowe, a długoterminowe perspektywy tego sektora są bardzo dobre.

Fabryka Mebli Forte wstępnie szacuje, że miała w II kwartale 2022 roku 36 mln zł wyniku EBITDA, co oznacza spadek rdr o 34 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Develia podpisała umowę współpracy joint venture z firmą The Heart i planuje stworzyć platformę do zarządzania wynajmem mieszkań. Operacyjne uruchomienie platformy planowane jest na 2023 rok - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Kęty zaakceptowała przedstawione przez bank PKO BP warunki zmiany umowy kredytu i podpisała aneks do umowy - podała spółka w komunikacie. Na mocy aneksu kwota kredytu zostanie podwyższona o 220 mln zł do kwoty 400 mln zł, a okres wykorzystania i spłaty kredytu wydłuży się do lipca 2024 r.

Mirbud podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad aneksy do 5 umów - podała spółka w komunikacie. Aneksy zwiększają maksymalny limit waloryzacji dla robót kontraktowych z 5 do 10 proc.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił zawiesić od 29 lipca 2022 r. obrót akcjami Lotosu do dnia wykluczenia tych akcji z obrotu na Głównym Rynku GPW - podała Giełda w komunikacie.

Unima 2000 i Euvic podpisały umowę o współpracy przy świadczeniu usług programistyczno-projektowych - poinformowała Unima 2000.

Akcjonariusze Capital Partners złożyli łącznie 228 ważnych ofert sprzedaży, które obejmowały łącznie 11.580.847 akcji spółki. Oferta zakupu obejmowała 3.656.295 akcji, średnia stopa alokacji wyniesie 31,57 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

