Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Zarząd PKO BP podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji euroobligacji (program EMTN) do kwoty 4 mld euro - podał bank w komunikacie.

PKP Cargo rozpoczyna prace nad nową 3-letnią strategią grupy, przewozy intermodalne pozostaną jednym z filarów rozwoju - poinformował PAP Biznes prezes PKP Cargo Dariusz Seliga. Dodał, że wzrost przychodów ma być stałym elementem rozwoju grupy, która w 2022 roku zawalczy o zysk netto.

PKP Cargo prowadzi rozmowy z partnerami o uruchomieniu produkcji wagonów w Gniewczynie - poinformował PAP Biznes prezes PKP Cargo Dariusz Seliga. Dodał, że porozumienie z Greenbrier wygasło w czerwcu 2022 roku.

Scope Fluidics pracuje nad wyborem sposobu dystrybucji do akcjonariuszy części środków ze sprzedaży Curiosity Diagnostics oraz powoli przygotowuje się do rozpoczęcia procesu sprzedaży BacterOMIC - poinformował PAP Biznes prezes Piotr Garstecki. Liczy on na to, że przy sprzyjającej sytuacji na rynku kapitałowym przejście spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW mogłoby się wydarzyć w najbliższych miesiącach.

Miraculum szacuje, że w II kwartale 2022 roku EBITDA spółki wzrosła do 540 tys. zł, przychody netto ze sprzedaży do 10,3 mln zł, a strata netto zmniejszyła się do 272 tys. zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Boryszew utworzył około 30,3 mln zł rezerwy na ryzyko podatkowe w związku z wynikami kontroli ksiąg podatkowych w Boryszew ERG - podała spółka w komunikacie.

Bowim szacuje, że miał w I półroczu 2022 roku 100,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co stanowi spadek rdr o 9,68 mln zł - podała spółka w komunikacie. Skonsolidowany zysk operacyjny grupy wyniósł w tym czasie 158,8 mln zł, czyli więcej rdr o 8,82 mln zł.

Polenergia i Modus Energy wnioskują do UOKiK o utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, którego działalność będzie obejmowała budowę, rozwój i obsługę morskiej farmy wiatrowej na litewskim obszarze morskim - podał Urząd na stronie internetowej.

Skonsolidowane przychody Inter Cars w lipcu 2022 roku wyniosły 1.219,9 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 16,2 proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 8.024,6 mln zł przychodów, czyli o 22,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Captor Therapeutics wybrał kandydata na lek w projekcie CT-01 i rozpoczął badania niezbędne do uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie badań klinicznych - podała spółka w komunikacie.

Prezes PKO BP Iwona Duda ma złożyć rezygnację ze sprawowanej funkcji podczas wtorkowego posiedzenia rady nadzorczej - poinformowało Radio Zet nie podając źródła.

ZE PAK zawarł z duńską spółką Orsted Wind Power umowę ramową oraz aneks do umowy wspólników, na mocy których planowane jest podwyższenie kapitałów zakładowych w siedmiu spółkach projektowych - poinformował ZE PAK w komunikacie.

