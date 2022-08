Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Celem Mo-Bruku na najbliższe lata jest realizacja planu inwestycyjnego szacowanego na ponad 200 mln zł, związanego ze zwiększeniem mocy produkcyjnych grupy - poinformował wiceprezes Wiktor Mokrzycki. Ponadto, Mo-Bruk planuje akwizycje - ukierunkowane zarówno na rozwój geograficzny, technologiczny, jak i wsparcie działalności w zakresie np. logistyki.

Ryvu Therapeutics nie wyklucza, że jeszcze w tym roku zawrze drugie, po umowie z Exelixis, partnerstwo - ocenił prezes Paweł Przewięźlikowski podczas poniedziałkowej wideokonferencji. Spółka zakłada zawieranie co najmniej jednej nowej umowy partneringowej rocznie.

Ryvu Therapeutics zakłada, że minimalną kwotą, którą powinno uzyskać z potencjalnej emisji akcji, by nie rozważać scenariuszy alternatywnych, jest ok. 100 mln zł - poinformował prezes podczas poniedziałkowej wideokonferencji. Zarząd szanse powodzenia emisji ocenia wysoko.

Aplisens spodziewa się, że pod względem przychodów drugie półrocze 2022 roku powinno być dobre, jednak sprzedaż będzie realizowana przy niższych marżach. Całoroczna rentowność brutto sprzedaży będzie niższa niż 40 proc. osiągnięte w I połowie roku - ocenili przedstawiciele zarządu podczas wideokonferencji.

DataWalk zawarł z inwestorami umowy objęcia łącznie 246.940 akcji serii P emitowanych w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. Cena emisyjna wynosi 155 zł, więc spółka pozyska 38,28 mln zł - poinformował DataWalk w komunikacie.

GTC podpisało umowę sprzedaży dwóch biurowców premium: Matrix A i B w Zagrzebiu na rzecz chorwackiej grupy deweloperskiej - podało GTC w komunikacie prasowym. Jak dodano, kwota transakcji jest o 7 proc. powyżej wartości księgowej i oznacza zwrot kosztów o ponad 22 proc.

Cedrob podniósł cenę w wezwaniu na akcje Gabarto do 8 zł z 7,25 zł oferowanych wcześniej - poinformowała pośrednicząca w wezwaniu Ipopema Securities.

ZPUE, Koronea i Michał Wypychewicz ogłosili wezwanie do sprzedaży 416.316 akcji ZPUE, stanowiące ok. 29,73 proc. kapitału zakładowego, po 269,08 zł za sztukę - poinformowało w komunikacie pośredniczące BM mBanku.

Columbus Energy, poprzez spółkę-córkę, rozpoczyna sprzedaż instalacji fotowoltaicznych w Czechach - podał Columbus w komunikacie prasowym.

Premiera gry Render Cube "Medieval Dynasty" na konsolach Xbox Series S/X oraz PlayStation 5 odbędzie się 6 października - poinformowała spółka.

TIM rozpoczął przegląd opcji strategicznych - poinformowała spółka w komunikacie.

Skonsolidowane przychody Asbisu w lipcu 2022 roku wyniosły ok. 202 mln USD, co oznacza spadek o ok. 12 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Zysk netto spółki Mercor, działającej w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych, w pierwszym kwartale roku obrotowego 2022/23 wyniósł 11,1 mln zł, czyli wzrósł 32,8 proc. rdr - poinformowała spółka w komunikacie.

Ukraińska grupa rolnicza IMC zakończyła żniwa ozimej pszenicy i pomimo trwającej wojny zanotowała rekordową wydajność tego zboża - poinformowała notowana na warszawskiej giełdzie spółka.

W I połowie 2022 r. wolumen gazu, przesłanego polskimi gazociągami przesyłowymi spadł o 10 proc. w stosunku do I połowy 2021 r. - poinformował PAP operator przesyłowy Gaz-System. Na cały 2022 r. Gaz-System prognozuje przesył na poziomie 18,4 mld m sześc.

