Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen spadła w sierpniu do 14 USD z 18,5 USD w lipcu - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej. Dyferencjał zmniejszył się w sierpniu do 8,7 USD z 9,9 USD w lipcu.

Ten Square Games wypracował w drugim kwartale 2022 roku 28,4 mln zł skorygowanej EBITDA wobec 47,6 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie. Konsensus zakładał 34,6 mln zł skorygowanej EBITDA (przedział 32,6-37,1 mln zł).

Artifex Mundi podtrzymuje, że nowa gra RPG w 2023 roku będzie testowana z graczami. Budżet produkcji jest obecnie wyższy niż planowano - poinformował prezes Przemysław Błaszczyk. Poza nowym tytułem RPG Artifex pracuje tylko nad rozwojem "Unsolved", spółka nie planuje na razie kolejnych projektów.

Dadelo zanotowało w lipcu i sierpniu dobą sprzedaż, a w całym 2022 roku przychody spółki mogą zwiększyć się o ponad 50 proc. - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Ryszard Zawieruszyński. Dodał, że marża brutto na sprzedaży powinna pozostać w tym roku na poziomie nieco poniżej 30 proc.

Grupa Erbud w drugie półrocze 2022 r. weszła z portfelem zleceń na poziomie ok. 2,80 mld zł - podano w raporcie półrocznym. Wartość portfela przypadająca na 2022 r. to ok. 1,7 mld zł.

Bioceltix zadebiutował na głównym rynku GPW. Kurs akcji nie zmienił się na otwarciu i wyniósł 52,8 zł.

Torpol w drugim półroczu 2022 r. chce utrzymać marże na poziomie pierwszego półrocza. W całym roku oczekuje, że przychody grupy będą oscylować wokół przychodów roku poprzedniego - poinformowali przedstawiciele spółki podczas poniedziałkowej wideokonferencji.

DB Energy zamierza przejść z NewConnect na główny rynek GPW w IV kwartale 2022 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Firma odnotowuje w ostatnich kwartałach znaczny wzrost zainteresowania energooszczędnymi rozwiązaniami wśród przedsiębiorstw.

Bioceltix, spółka biotechnologiczna rozwijająca produkty lecznicze dla zwierząt towarzyszących - głównie psów i koni, debiut na GPW traktuje jako pomoc w pozyskaniu kapitału. Chce skoncentrować się na opracowaniu trzech leków dla psów i koni przeciw chorobom zapalnym. Przewiduje, że pierwszy produkt zostanie zarejestrowany w 2024 r. - powiedział PAP Biznes prezes spółki Łukasz Bzdzion.

Synektik chce wypłacić za rok obrotowy 2021/22 rok dywidendę wyższą niż za poprzedni rok - poinformował wiceprezes Dariusz Korecki podczas poniedziałkowej wideokonferencji. Spółka przygotowuje się do rozpoczęcia badań klinicznych kardioznacznika w Stanach Zjednoczonych i rozpoczęła konsultacje z FDA w tym zakresie.

Prochem otrzymał podpisaną przez Bioagra umowę o generalnej realizacji inwestycji obejmującej budowę instalacji pod nazwą "Instalacja do odzysku ciepła technologicznego i wykorzystania go w dalszym ciągu technologicznym" - poinformował Prochem w komunikacie.

Tomasz Szczegielniak i Bogusław Rybacki zostali powołani przez radę nadzorczą Tauronu na odpowiednio: stanowiska wiceprezesa ds. handlu i wiceprezesa ds. zarządzania majątkiem - poinformował Tauron w komunikacie.

CDRL stawia na rozwój sprzedaży omnichannel i chce docierać do klientów przez sklepy własne, sklepy franczyzowe, punkty partnerskie oraz sklep internetowy i platformy marketplace. Obecnie spółka rozwija działalność na Bałkanach - poinformowano w komunikacie prasowym.

Grupa Boryszew miała w II kw. 2022 roku 79 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 31,9 mln zł przed rokiem. Przychody grupy wzrosły w tym czasie o ponad 14 proc. do 1,8 mld zł, a EBITDA poprawiła się o 77,5 proc. rok do roku i wyniosła 172 mln zł - podała spółka na konferencji.

W II połowie 2022 roku możliwy jest spadek wyników Boryszewa w segmencie metalowym, jednak pogorszenie wyników ma zrekompensować wzrost w segmencie automotive - powiedział na konferencji Wojciech Kowalczyk, prezes Boryszewa.

Zarząd ZPUE, na podstawie opinii Baker Tilly TPA, ocenia że proponowana w wezwaniu cena akcji w wysokości 269,08 zł znajduje się poniżej wyznaczonego przedziału wartości godziwej z punktu widzenia mniejszościowych akcjonariuszy spółki i nie odpowiada wartości godziwej - podało ZPUE w komunikacie.

