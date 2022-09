Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Answear, platforma cyfrowej sprzedaży odzieży, miała w pierwszym półroczu 2022 roku 20,2 mln zł EBITDA, co oznacza wzrost o 14,4 proc. rdr. Przychody wzrosły o 39,4 proc. rdr do 375,7 mln zł - podała spółka w raporcie półrocznym. Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym II kwartale EBITDA wyniosła 16,7 mln zł i była wyższa od oczekiwań o ponad 21 proc.

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-lipiec 2022 roku wyniósł 4,9 mld zł, co oznacza spadek rok do roku o 36,3 proc. - poinformował KNF. W samym lipcu 2022 r. strata netto wyniosła 2,79 mld zł.

Znaczące obniżenie wyniku sektora bankowego w lipcu wynika z rozpoznania kosztu wakacji kredytowych - poinformował KNF.

Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec lipca wyniósł 1,9 proc. wobec 5,78 proc. w czerwcu i 1,52 proc. w lipcu 2021 roku - podała KNF w opracowaniu.

Biomed Lublin w najbliższych latach chce koncentrować się na przeskalowaniu biznesu w oparciu o swój produkt Onko BCG. Głównym rynkiem sprzedaży ma być Europa, ale spółka nie wyklucza dalszej ekspansji geograficznej - poinformował PAP Biznes prezes Mieczysław Starkowicz. Z uwagi na sytuację rynkową spółka nie obawia się o popyt na produkt i zgodnie z planem kontynuuje inwestycje, które pozwolą zwiększyć jego produkcję.

Grupa Azoty zdecydowała o wystąpieniu do Skarbu Państwa, jedynego akcjonariusza Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica, w sprawie integracji kapitałowej - poinformowała Grupa Azoty. Według ustaleń Business Insider Polska, doprowadzi to do zmniejszenia udziału rosyjskiego oligarchy Wiaczesława Kantora w akcjonariacie Azotów.

Liczba użytkowników allegro. pl i aplikacji Allegro spadła w sierpniu do 21.913.416 z 22.078.494 w lipcu br. - wynika z danych Mediapanel Gemius Polska przygotowanych dla PAP Biznes.

CCC może wyemitować do 14 mln akcji imiennych serii L z ceną emisyjną 35,16 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie. Emisja w trybie subskrypcji prywatnej zostanie skierowana wyłącznie do spółki Ultro, należącej do Dariusza Miłka, głównego akcjonariusza CCC.

Camellia Investments Kft, spółka z grupy WP Holding, zawarła transakcję kupna 100 proc. akcji węgierskiej spółki Szallas - poinformowała WPH w komunikacie. Wartość transakcji to 72 mln euro, powiększona o gotówkę netto w spółce w szacowanej wysokości ok. 10 mln euro, co oznacza łącznie kwotę 82 mln euro.

Gaming Factory podpisał umowę o współpracy ze Switch to Blockchain Studio, której celem będzie komercjalizacja projektów, a także tworzenie od podstaw gier na platformy blockchain. Pierwsza gra "Bug Academy" pojawi się na platformie moonie io na przełomie IX i X - poinformował Gaming Factory w komunikacie.

Prezes UOKiK wszczął postępowania wobec Orange Polska - podał urząd. Zarzuty dotyczą pobierania opłat za połączenia z infoliniami od klientów sieci Orange i nju mobile przy składaniu reklamacji lub zgłaszaniu awarii.

Budimex zawarł dwie umowy ze Stołecznym Zarządem Infrastruktury na budowę infrastruktury do zabezpieczenia funkcjonowania uzbrojenia specjalistycznego oraz budynku do potrzeb szkoleniowych i SD Brygady - podała spółka w komunikacie. Łączna wartość umów to 226,1 mln zł netto.

K2 w najbliższym czasie skupi się na rozwoju segmentu softwarowego. Spółka planuje również aktualizację strategii w IV kwartale 2022 roku, nie wyklucza jednak przesunięcia tego terminu - poinformował na konferencji prasowej prezes Paweł Wujec. W segmencie marketingowym spółka skupi się na rozwoju PerfectBota.

Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie podwyższenia maksymalnej kwoty programu bezprospektowych emisji obligacji. Maksymalna dopuszczalna łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach programu wynosi 1,4 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Caspar AM zadebiutuje na głównym rynku GPW we wtorek, 13 września - podała GPW w komunikacie. Obecnie spółka jest notowana na NewConnect.

