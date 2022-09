Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Zarząd GTC zdecydował o zmianie projektu uchwały NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P. Akcjonariusze zdecydują o emisji do 125 mln akcji, zamiast planowanych wcześniej 200 mln akcji - podała spółka w nowym projekcie uchwały.

ZE PAK utworzy rezerwę, która spowoduje obniżenie skonsolidowanego wyniku EBITDA i wyniku netto grupy za I półrocze 2022 roku o około 31 mln zł. Przewidywany szacunkowy wynik EBITDA w tym okresie wyniesie 199 mln zł, a przewidywany szacunkowy zysk netto grupy wyniesie 153 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Interia, z Grupy Polsat Plus, nabędzie 70 proc. udziałów w spółce Antyweb - poinformował Cyfrowy Polsat w komunikacie prasowym.

Spółka z grupy Columbus Energy uzyskała warunki przyłączenia magazynu energii elektrycznej do sieci przesyłowej o mocy 202,5 MW, na potrzeby budowy magazynu energii o pojemności 810 MWh - podał Columbus Energy w komunikacie.

3LP, spółka zależna TIM, odwołuje ofertę publiczną - podał TIM w komunikacie. Zarząd 3LP postanowił nie podejmować dalszych działań w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia wszystkich akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Spółka nie rezygnuje jednak ze swojej strategii rozwoju.

TIM nie zakłada obecnie zmiany podejścia co do strategii długofalowej opublikowanej w maju. Będzie dalej inwestować w TIM i 3LP, by być przygotowanym na poprawę sytuacji rynkowej - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas poniedziałkowej konferencji.

TIM ocenia, że w przeciwieństwie do poprzedniego przeglądu opcji strategicznych grupy prowadzony obecnie przegląd opcji może zakończyć się jakimś rezultatem - ocenili przedstawiciele zarządu podczas poniedziałkowej konferencji.

Grupa Votum ocenia, że w zasięgu spółki jest osiągnięcie 100 mln zł rocznego zysku, spodziewa się rekordowego IV kwartału - poinformował prezes spółki Bartłomiej Krupa.

Fundusze zarządzane przez Quercus TFI zmniejszyły udział w akcjonariacie Mostostalu Zabrze poniżej progu 5 proc. i mają obecnie 1,43 proc. kapitału zakładowego spółki i głosów na WZ - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze GTC zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 125 mln akcji serii P bez prawa poboru - podała spółka w uchwałach do WZ.

BoomBit, zgodnie z szacunkami, miał w pierwszym półroczu 2022 roku 148,1 mln zł skonsolidowanych przychodów, 11,8 mln zł EBITDA i 4,2 mln zł zysku netto - podała spółka w komunikacie.

Comperia. pl zaprasza do sprzedaży nie więcej niż 151.515 akcji własnych po 6,60 zł za sztukę - podała spółka w komunikacie.

Spyrosoft rozważa notowanie na zagranicznej giełdzie - poinformowała spółka w komunikacie. W tym celu zarząd Spyrosoft przyjął program zamiany akcji spółki na akcje spółek zależnych.

Cyfrowy Polsat zawarł umowę sprzedaży 1 mln akcji Modivo za 600 mln zł spółce Embud 2 - podał Polsat w komunikacie.

