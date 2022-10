Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Prezes InPostu Rafał Brzoska uważa, że planowany podatek od nadwymiarowych marż premiowałby firmy, które unikają wykazywania zysków w Polsce i tym samym płacenia podatków, a dodatkowo obciążałby firmy, które uczciwie takie zyski wykazują i płacą podatki w Polsce.

Prezes InPostu Rafał Brzoska uważa, że planowany podatek od nadwymiarowych marż premiowałby firmy, które unikają wykazywania zysków w Polsce i tym samym płacenia podatków, a dodatkowo obciążałby firmy, które uczciwie takie zyski wykazują i płacą podatki w Polsce.

Wzrost rynku e-commerce w Polsce w 2022 roku w ujęciu wolumenowym sięgnie 10-15 proc. - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes InPostu Rafał Brzoska. Dodał, że III kwartał okazał się dobry zarówno dla e-commerce w Polsce, jak i InPostu.

Poniedziałkowe nadzwyczajne walne zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zgodziło się na połączenie spółki z PKN Orlen - poinformował prowadzący obrady Radosław Kwaśnicki

Pekao poniesie 166 mln zł kosztów dodatkowych wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz rozpozna koszty związane z koniecznością zwrotu klientom podwyższonych marż kredytów hipotecznych przed ustanowieniem hipoteki w wysokości około 114 mln zł - podał bank w komunikacie.

W III kwartale 2022 r. elektrownie fotowoltaiczne grupy Photon Energy wygenerowały łączny wolumen 37 GWh energii elektrycznej, co oznacza wzrost o 6,6 proc. rdr. Umożliwiło to osiągnięcie przychodów ze sprzedaży energii w wysokości 15,073 mln euro, co stanowi wzrost o 129,6 proc. rdr - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Kurs akcji Longterm Games spadł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 9,1 proc. do 20,9 zł.

Kruk w trzecim kwartale 2022 roku wydał na portfele wierzytelności 594 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 289 mln zł. Największe inwestycje grupa zrealizowała we Włoszech - poinformowała spółka w komunikacie.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na UPC Polska 12,6 mln zł kary za wygórowane koszty wypowiadania umów - poinformowano w informacji prasowej.

JSW kontynuuje rozmowy z bankami w sprawie finansowania, do finalizacji może dojść jeszcze w tym roku - poinformował Robert Ostrowski, wiceprezes JSW. Chodzi o finansowanie w kwocie ok. 2 mld zł.

Unidevelopment, spółka z grupy Unibepu, sprzedał w III kwartale 2022 roku 110 lokali, z czego 78 lokali w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi. Narastająco od początku roku zostało sprzedanych łącznie 318 lokali, w tym 171 lokali w ramach wspólnych przedsięwzięć - podał Unibep w komunikacie.

Liczba użytkowników allegro. pl i aplikacji Allegro spadła we wrześniu do 21.172.104 z 21.913.416 w sierpniu br. - wynika z danych Mediapanel Gemius Polska przygotowanych dla PAP Biznes.

Rada Nadzorcza Esaliens TFI powołała Piotra Rzeźniczaka na stanowisko prezesa zarządu - podał Esaliens TFI w komunikacie prasowym.

Zarząd Capital podjął wstępną decyzję o zamiarze wypłaty w IV kwartale 0,56 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok - poinformowała spółka w komunikacie.

Ronson Development sprzedał w trzecim kwartale 2022 roku 85 lokali wobec 162 lokali przed rokiem i przekazał w tym czasie 129 lokali wobec 187 rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcje Ursusa w upadłości, w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości spółki, zostaną wycofane z obrotu na warszawskiej giełdzie z dniem 15 października - podała GPW w komunikacie.

