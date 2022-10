Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Grupa PGE prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji z kilkunastoma podmiotami - poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Grupa PGE popiera pomysły rządowe, ale ma nadzieję, że będzie mieć możliwość realizowania dużego planu inwestycyjnego - poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Rozmowy PGE z PGG dot. warunków dostaw węgla w 2023 roku są na ukończeniu - poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Grupa PGE będzie sprzedawać energię w trybie konkurencyjnym po zniesieniu obliga - poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

W Porcie Ustka powstanie baza operacyjno-serwisowa dla morskich farm wiatrowych grupy PGE - poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski podczas prezentacji planów.

Według wstępnych danych skonsolidowany zysk netto Bogdanki w okresie I-III kw. 2022 roku wyniósł 310,3 mln zł, przychody ze sprzedaży netto 2.030,1 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa złożyło wniosek do GPW o zawieszenie obrotu akcjami spółki od 31 października - podała spółka w komunikacie.

Medicalgorithmics zawarł z SysteMedic umowę dotyczącą dystrybucji swoich produktów i rozwiązań na rynku izraelskim - poinformował Medicalgorithmics w komunikacie.

Grupa Votum we wrześniu w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych podpisała 939 nowych umów - poinformowała spółka w komunikacie. Votum spodziewa się, że IV kwartał może być rekordowy pod względem wyznaczanych terminów posiedzeń sądowych.

Berling, Dao, Arkton oraz Berling Development wzywają do sprzedaży 6.593.173 akcji spółki Berling, stanowiących 37,57 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZ, po 4,45 zł za akcję - podał pośredniczący w wezwaniu DM BOŚ.

Efecte Oyj ogłasza przymusowy wykup 291.124 akcji InteliWise, po 3,99 zł za akcję - podał pośredniczący Trigon DM.

Erbud w strategii ESG planuje uzyskanie do 2030 r. neutralności klimatycznej w zakresie pośrednich emisji, 20 proc. udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym do 2025 r. oraz rozwój biznesu nastawiony na inwestycje zrównoważone - podała spółka w komunikacie prasowym.

Synektik podpisał umowę Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego, z siedzibą we Wrocławiu na dostawę systemu robotycznej chirurgii małoinwazyjnej da Vinci. Wartość umowy to 17,9 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Sąd zarejestrował zmianę nazwy banku pomostowego powstałego w procesie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku na VeloBank. Rebranding placówek nastąpi pod koniec listopada - poinformowało w poniedziałek biuro prasowe banku.

Spółka zależna Wirtualnej Polski Holding podpisała przedwstępną warunkową umowę nabycia udziałów, stanowiących ok. 44,5 proc. kapitału zakładowego w spółce Selsey za 32,9 mln zł - poinformowano w komunikacie spółki.

Ulma Construccion Polska szacuje skonsolidowany zysk netto za pierwsze trzy kwartały 2022 roku na 5,9 mln zł, co oznacza spadek o 63,3 proc. rok do roku - podała spółka. Przychody wzrosły o 3,7 proc. do 149,9 mln zł.

Medicalgorithmics po połączeniu z Kardiolytics chce opracować nową strategię i mapę drogową rozwoju - poinformowali przedstawiciele spółek podczas poniedziałkowej wideokonferencji. Jak ocenili, nowo powstałe portfolio produktów będzie mogło być wykorzystywane w diagnostyce i leczeniu więcej niż 10 milionów pacjentów w samych Stanach Zjednoczonych.

PKO BP rozpoczęło w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) sprzedaż posiadanego pakietu 14.161.080 akcji PKN Orlen, stanowiących ok. 2,26 proc. kapitału. Celem PKO BP jest sprzedaż wszystkich posiadanych akcji PKN Orlen - podał bank w komunikacie.

Atal uznał w przychodach III kwartału 2022 roku łącznie 833 lokale mieszkalne i usługowe przekazanych w tym okresie nabywcom - podał deweloper w komunikacie.

