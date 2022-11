Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedzialek

Tauron wybuduje nową farmę fotowoltaiczną o łącznej mocy 46 MW - podała spółka w komunikacie prasowym. Farma będzie składać się z ponad 80 tys. paneli, a jej powierzchnia zajmie blisko 50 ha. Produkcja z instalacji pozwoli na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną blisko 17 tys. gospodarstw domowych.

Tauron wybuduje nową farmę fotowoltaiczną o łącznej mocy 46 MW - podała spółka w komunikacie prasowym. Farma będzie składać się z ponad 80 tys. paneli, a jej powierzchnia zajmie blisko 50 ha. Produkcja z instalacji pozwoli na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną blisko 17 tys. gospodarstw domowych.

Na IV kwartał 2022 r. banki zapowiadają dalsze zaostrzanie polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz oczekują, z wyjątkiem krótkoterminowych kredytów dla firm, dalszego spadku popytu, znacznego w przypadku długoterminowych kredytów dla przedsiębiorstw - wynika z cyklicznej ankiety NBP "Sytuacja na rynku kredytowym".

Asbis podwyższył prognozę wyników, jakie planuje osiągnąć w 2022 roku i obecnie zakłada, że zysk netto po opodatkowaniu będzie kształtował się pomiędzy 70 mln USD a 74 mln USD, natomiast przychody ze sprzedaży znajdą się w przedziale od 2,6 mld USD do 2,8 mld USD - poinformowała spółka w komunikacie.

Wirtualna Polska Holding nabyła od LKN Wealth Capital Investors 8.303 udziały Mediapop stanowiące łącznie 100 proc. w kapitale zakładowym - podała WP Holding w komunikacie. Wartość transakcji to 28 mln zł.

Paweł Przewięźlikowski, prezes Ryvu Therapeutics i największy akcjonariusz Selvity, rozważa sprzedaż akcji Selvity poprzez ABB lub na rzecz dużego inwestora. W rozmowie z PAP Biznes ocenił jednak, że transakcji nie należy się spodziewać w najbliższych dniach, bo najpierw zrealizowane muszą zostać procedury w KDPW i GPW, co powinno zająć kilka tygodni.

Zarząd Banku Handlowego zdecydował o zmianach w polityce wynagrodzeń, które zakładają m.in. wydawanie osobom uprawnionym akcji własnych nabytych wcześniej przez bank. Zarząd zakłada, że na potrzeby wydawania akcji własnych skupi w okresie trzech lat nie więcej niż 850 tys. akcji, reprezentujących łącznie nie więcej niż 0,65 proc. ogólnej liczby głosów na WZ - poinformował bank w komunikacie.

BoomBit szacuje, że jego skonsolidowane przychody wyniosły w październiku 2022 roku 23,66 mln zł, to oznacza spadek o 2,2 proc. wobec września - poinformowała spółka w komunikacie.

KNF stwierdziła wygaśnięcie decyzji w sprawie zalecenia PKO BP utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych - poinformował bank w komunikacie.

Best rozważa przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej obligacji w ramach nowego programu jeszcze w 2022 roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła w październiku 2022 roku do 31,4 USD z 16,7 USD we wrześniu - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej. Dyferencjał zwiększył się w październiku do 5,9 USD z 4,2 USD we wrześniu.

GPW przesuwa publikację raportu za III kw. 2022 r. na 22 listopada z 9 listopada - podała spółka w komunikacie.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zamierza zainwestować 75 mln USD w grupę Elemental Holding. Środki mają być przeznaczone na rozwój działalności Grupy w Polsce, w tym na wsparcie budowy pierwszego w Polsce zakładu recyklingu baterii litowo-jonowych - podał EBOiR w komunikacie prasowym.

Grupa Mostostal Zabrze szacuje, że odnotowała w III kwartale 2022 roku 349 mln zł przychodów ze sprzedaży, 15 mln zł zysku operacyjnego, 16,9 mln zł zysku brutto i 11 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w komunikacie. Backlog grupy na koniec października 2022 r. miał wartość ok. 1,14 mld zł.

Backlog grupy Onde na koniec września 2022 roku wynosił 701 mln zł - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.

Alumetal wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy za 2022 r. w kwocie 3,3 zł na akcję, czyli łącznie przeznaczy na ten cel 51,6 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Mostostalu Warszawa zawarł umowę ze Skarbem Państwa w sprawie zaprojektowania i budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Domaradz do węzła Iskrzynia - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Wartość umowy to 1.063,25 mln zł brutto.

InPost od 2 listopada 2022 roku wprowadził podwyżkę cen usług dla Allegro - poinformował PAP Biznes prezes InPostu Rafał Brzoska.

DHL wprowadzi sieć własnych automatów paczkowych POP Box - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Do końca roku firma na terenie całej Polski ustawi kilkaset automatów, a docelowo zbuduje sieć kilku tysięcy maszyn.

FootWell chce aktywniej wejść w segment e-commerce, a także eksportować na nowe rynki w Europie - powiedział prezes spółki Marian Owerko, podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

