Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Ten Square Games wypracował w trzecim kwartale 2022 roku 34,9 mln zł skorygowanej EBITDA - poinformowała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 33,6 mln zł.

Portfel zleceń grupy Mostostal Warszawa na koniec września 2022 r. wyniósł 3,4 mld zł - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Grupa odnotowała po trzech kwartałach 2022 roku 11,7 mln zł zysku netto wobec 18,5 mln zł zysku przed rokiem.

Aktualny portfel zamówień grupy Polimex-Mostostal, pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów, ma wartość ok. 4,05 mld zł - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.

PGE Energia Odnawialna, z Grupy PGE, zakończyła prace budowlane na 19 farmach fotowoltaicznych o mocy do 1 MW, które wygrały w 2021 roku aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

PKN Orlen odebrał pięćdziesiątą dostawę skroplonego gazu ziemnego, dostarczoną w 2022 roku do terminalu w Świnoujściu. To o 20 ładunków więcej niż w tym samym okresie 2021 roku - poinformował Orlen w komunikacie prasowym.

Torpol spodziewa się w całym 2022 r. lepszych wyników finansowych niż w 2021 r., chociaż przychody mogą być nieco niższe rdr - poinformowali przedstawiciele spółki podczas poniedziałkowej wideokonferencji. W ocenie zarządu, na rynku jest problem z rozstrzyganiem postępowań i finansowaniem projektów, więc 2023 r. może być trudniejszym okresem, ale grupa jest przygotowana do realizacji kontraktów.

MLP Group zakłada, że w 2024/2025 głównym rynkiem grupy będzie rynek niemiecki z udziałem ok. 50-60 proc. W przyszłym roku grupa planuje rozpocząć działalność w krajach Beneluksu - poinformował PAP Biznes prezes Radosław T. Krochta. W jego ocenie, duży popyt na powierzchnie magazynowe w przyszłym roku może generować częściowe przenoszenie działalności firm z Azji do Europy.

Synektik zawarł umowę z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu na dostawę systemu chirurgii robotycznej da Vinci o wartości 13,13 mln zł netto - podała spółka w komunikacie.

Koszty produkcji, portingu i marketingu gry Quantum Storm zostały zwrócone po 72 godzinach od premiery na konsole Nintendo Switch i obecnie gra przynosi zyski z każdą sprzedaną kopią - poinformował SimFabric, odpowiedzialny za produkcję, portowanie i wydanie.

Photon Energy uzgodnił nabycie praw do zlokalizowanego w Australii projektu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 9,8 MWp zintegrowanej z magazynem energii o pojemności 10 MWh - podała spółka w komunikacie prasowym.

Apator zawarł umowę z Energa Operator na dostawę liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC PRIME wraz z modemami komunikacji zastępczej, ogłoszonego przez Energa Operator - podał Apator w komunikacie. Jej wartość w ramach zamówienia podstawowego wynosi 63,3 mln zł. Po skorzystaniu przez zamawiającego z prawa opcji wartość oferty może wzrosnąć do ok. 76 mln zł.

VeloBank, bank powstały w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Banku zakłada, że do końca 2023 roku pozyska 150 tys. nowych, aktywnych klientów, a do 2025 roku łącznie 400 tys. Skumulowany zysk netto w okresie najbliższych trzech lat wynieść ma 1,5 mld zł, a współczynnik kapitałowy TCR w 2025 roku wzrosnąć ma do 10,5 proc. - poinformowali w poniedziałek przedstawiciele banku.

Projekt Celon Pharma dotyczący nowego celu terapeutycznego dla analogu białka FGF1, przedstawiony do ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych konkursu, został zakwalifikowany do dofinansowania w kwocie ok. 27 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Selvity: Paweł Przewięźlikowski i Augebit Fundusz Inwencyjny Zamknięty chcą sprzedać w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu ok. 1.000.000 akcji spółki, stanowiących 5,45 proc. w kapitale zakładowym i 4,58 proc. w głosach na WZ - poinformowała spółka w komunikacie.

PunkPirates, notowany na GPW producent i wydawca gier VR, zakończył przegląd opcji strategicznych i zaproponuje akcjonariuszom istotną zmianę przedmiotu działalności na działalność w sektorze Energy Tech - podała spółka w komunikacie.

Spółka obuwniczo-odzieżowa Kubota planuje dywersyfikację dostaw, aby mieć alternatywę w łańcuchu zaopatrzenia i chce skupić się na e-commerce i marketplace - powiedziała PAP Biznes prezeska Alina Sztoch. Kubota planuje również wprowadzenie ekologicznych klapków do oferty. Kurs akcji spółki Kubota spadł w debiucie na NewConnect o 23,08 proc. do 10 zł.

Brand24 spodziewa się mocnego IV kw., wszystko zależy od wyników Black Friday - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. Głównym celem spółki jest wzrost przychodów i liczby klientów, ale też transformacja w firmę wieloproduktową oraz rozwój narzędzia Brand24.

Konsorcjum firm Onde oraz P&Q zawarło z firmą Altiplano umowę o roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej położonej na terenie województwa opolskiego - podało Onde w komunikacie. Całkowita wartość kontraktu to ok.200 mln zł netto, w tym wartość przypadająca na Onde to 130 mln zł netto.

