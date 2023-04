Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

PGE nabyło 100 proc. udziałów w PKPE Holding - poinformowała spółka w komunikacie. Ostateczna cena zapłacona przez PGE wyniosła 1. 873,3 mln złotych.

Pepco otworzyło setny sklep we Włoszech, do końca roku grupa planuje rozpocząć działalność w Portugalii oraz Bośni i Hercegowinie - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Duży Ben, należąca do Grupy Eurocash sieć marketów alkoholowych, chce w tym roku otworzyć 130 nowych sklepów i osiągnąć dodatnią rentowność EBITDA w IV kwartale - poinformował PAP Biznes Michał Florkiewicz, dyrektor zarządzający siecią. Do 2025 roku sieć miałaby liczyć 750-780 marketów, a docelowo w ciągu kilku lat 1.000.

Grupa MCI rozważa zbudowanie dużej pozycji w notowanej na warszawskiej giełdzie spółce Answear. com - poinformował prezes Grupy MCI Tomasz Czechowicz. Decyzję w tej sprawie podejmie w ciągu 12 miesięcy.

Creotech Instruments podpisał umowę wykonawczą z Komisją Europejską na realizację komputera kwantowego dla Unii Europejskiej za ok. 2,2 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie. Umowę realizuje międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzi Creotech. Budżet konsorcjum na I etap to ok. 20 mln euro.

Przychody z gier Ten Square Games w marcu wyniosły ok. 6 mln USD, o 1 mln USD więcej niż w lutym - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków przychody gry "Fishing Clash" wyniosły ok. 4 mln USD, wobec 3 mln USD w lutym.

Przychody z gier Huuuge Games w marcu wyniosły ok. 14 mln USD, o 1 mln USD więcej niż w lutym - szacuje portal Sensor Tower.

Grodno szacuje, że w roku obrotowym 2022/23, tj. w okresie od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r., skonsolidowane przychody wyniosły 1.228,4 mln zł wobec 1.196 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 2,7 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży spółki AC w I kwartale 2023 roku wyniosły 66,1 mln zł i są wyższe rdr o 6,5 proc. - podała spółka w komunikacie, dotyczącym wstępnych danych.

Bowim szacuje, że miał w 2022 roku 2,752 mld zł skonsolidowanych przychodów netto, co stanowi wzrost o 494,09 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego - poinformowała spółka w komunikacie. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł w tym czasie 174,6 mln zł, co stanowi spadek o 53,4 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego.

Polenergia wyemituje nie więcej niż 12 mln akcji serii AB - poinformowała spółka po NWZ, które odbyło się 3 kwietnia.

Zarząd Erbudu będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku za 2022 r. w wysokości 10.021.062,24 zł, tj. 0,84 zł na 1 akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Czeska spółka Synektika ma umowy ze szpitalem w Nowym Jiczynie w Czechach o wartości ponad 4,08 mln euro - podała spółka w komunikacie.

Unihouse, spółka zależna Unibepu, zawarła warunkową umowę z AH Aktiv-Haus GmbH o współpracy w zakresie produkcji modułów przeznaczonych na rynek niemiecki- podał Unibep w komunikacie.

