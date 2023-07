Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Produkcja węgla w grupie JSW w drugim kwartale 2023 roku ogółem wyniosła 3,32 mln ton i była niższa w porównaniu do I kwartału 2023 r. o ok. 1,9 proc., a w stosunku do II kwartału 2022 r. niższa o ok. 2,5 proc. - podała spółka w komunikacie.

Molecure liczy, że - biorąc pod uwagę aktualną cenę rynkową akcji - z planowanej emisji akcji pozyska ok. 50 mln zł na realizację strategii - poinformował PAP Biznes prezes Marcin Szumowski. Preferowaną formą pozyskania kapitału dla spółki pozostaje partnering.

Grupa Eurocash zawarła umowy kredytowe z konsorcjum 8 banków na łączną kwotę 1,001 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

GreenX Metals zawarła z Greenfields Exploration umowę opcji na nabycie do 100 proc. udziałów w projekcie wydobycia złota Eleonore North we wschodniej Grenlandii - poinformowała australijska spółka w komunikacie.

UOKiK postawił zarzuty Zalando, Media Markt, Sephora i Glovo w związku z błędnym prezentowaniem promocji - podał urząd w komunikacie. To pierwsze zarzuty UOKiK dotyczące tego, jak rynek dostosował się do nowych wymagań dotyczących informowania o promocjach cenowych.

Grupa Murapol w II kwartale 2023 r. podpisała 829 umów deweloperskich, przedwstępnych i opłaconych rezerwacji (po wyeliminowaniu rezygnacji) wobec 838 w drugim kwartale 2022 r. - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa Robyg podpisała w pierwszym półroczu 2023 roku 1.480 umów deweloperskich i przedwstępnych. Liczba umów rezerwacyjnych wyniosła 1.670 - podał Robyg w komunikacie prasowym. W 2023 r. planuje w Polsce sprzedaż ponad 3,3 tys. mieszkań i przekazanie ok. 3,5 tys. lokali.

Klabater podpisał nową umowę na wydanie gry "RIN: The Last Child" na konsolach Xbox, PlayStation i Nintendo Switch - podała spółka w komunikacie prasowym.

Synektik szacuje, że w ramach segmentu sprzedaży sprzętu medycznego, rozwiązań informatycznych oraz usług w III kw. 2022 roku finansowego pozyskał zamówienia na dostawy sprzętu medycznego w wysokości 70,8 mln zł, wobec 4,4 mln zł w tym samym okresie przed rokiem - podała spółka w komunikacie.

Kruk w drugim kwartale 2023 roku wydał na portfele wierzytelności 653 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 495 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. W pierwszym półroczu 2023 roku, spółka wydała na portfele wierzytelności 1,17 mld zł, wobec 757 mln zł rok wcześniej.

Victoria Dom sprzedała w II kw. 2023 roku 517 mieszkań, o 142 proc. więcej rdr. Narastająco po sześciu miesiącach 2023 r. zakontraktowano 883 lokale, o 68 proc. więcej rdr.

Unibep zawarł umowę z gminą Szczytno na uzbrojenie terenów przemysłowych w miejscowości Szymany na ok. 52 mln zł netto - podała spółka w komunikacie. Termin realizacji inwestycji wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Aplisens zaprosił akcjonariuszy do sprzedaży do 291.984 akcji, oferując po 19,5 zł za jeden walor - podała spółka.

Wartość portfela zamówień grupy Mirbud wynosiła na koniec czerwca 2023 r. około 4,82 mld zł netto - poinformowała spółka na stronie internetowej.

Do 18 lipca br. Naczelny Sąd Administracyjny odroczył posiedzenie ws. zażaleń na wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni w Turowie po 2026 r. - poinformował PAP wydział informacji NSA.

