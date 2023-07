Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Liczba użytkowników allegro. pl i aplikacji Allegro spadła w czerwcu 2023 roku do 19.055.250 z 19.056.384 w maju 2023 roku - wynika z danych Mediapanel Gemius Polska przygotowanych dla PAP Biznes.

Creotech Instruments planuje dalszą ekspansję zagraniczną, m.in. na Dalekim Wschodzie, w Azji Środkowej i Europie - powiedział PAP Biznes prezes Grzegorz Brona. Wskazał, że rynek satelitów wciąż rośnie, perspektywy sektora satelitarnego także.

Medicalgorithmics podpisał list intencyjny z Cardiologix, którego celem jest dostawa systemu PocketECG IV do wykrywania arytmii serca na rynek USA - podała spółka w komunikacie prasowym.

Osiem banków podpisało do tej pory z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowy o współpracy w zakresie programu "bezpieczny kredyt 2 proc." - poinformował BGK.

Zarząd AB zadecydował o rozpoczęciu działań zmierzających do przygotowania, a w przypadku korzystnych warunków rynkowych również przeprowadzenia, planowanej emisji nowej obligacji w drugim półroczu 2023 r. - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółki z grupy Votum podpisały w czerwcu 2023 roku 1.861 nowych umów z kredytobiorcami frankowymi - poinformowało Votum we wstępnych danych.

Marvipol Development przydzielił inwestorom niezabezpieczone obligacje serii AF o łącznej wartości nominalnej 12 mln zł - poinformował w komunikacie notowany na GPW deweloper.

Grupa Empik zanotowała w 2022 r. 2,46 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 15,5 proc. rdr. Obrót GMV wzrósł o 22 proc. do 2,85 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. EBITDA grupy wyniosła 221 mln zł.

Apator podpisał z PGE Dystrybucja umowę na dostawy liczników energii elektrycznej - poinformowała spółka w komunikacie.

Ulma Construccion Polska szacuje skonsolidowany zysk netto w pierwszym półroczu 2023 roku na 4,3 mln zł, co oznacza wzrost o 147,9 proc. rok do roku - podała spółka. Przychody spadły o 10,3 proc. do 90,1 mln zł.

W drugim kwartale 2023 roku przeniesiono w Polsce 350.041 numerów komórkowych - podał UKE w komunikacie. Największy dodatni bilans wśród dużych operatorów mobilnych odnotował P4 (30,99 tys.), a najwięcej numerów stracił Polkomtel (53,38 tys.).

ana/

