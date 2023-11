Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Bank Pekao od 3 listopada posiada tzw. jednolity paszport europejski, dzięki któremu chce aktywniej wspierać klientów korporacyjnych działających poza granicami Polski i pozyskiwać nowych klientów w Europie - poinformował bank w komunikacie.

Dino zdecydowało o budowie trzech nowych centrów dystrybucyjnych, których łączny koszt wyniesie około 420 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Lokum Deweloper rozpoczął prace mające na celu ustanowienie programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 70 mln zł i rozważa przeprowadzenie emisji w ramach tego programu w czwartym kwartale 2023 r. - podała spółka w komunikacie.

Przedsprzedaż imprez turystycznych Rainbow Tours z oferty sezonu "Zima 2023/2024" wyniosła do 31 października 91.383 osoby, co oznacza wzrost o ok. 41,2 proc. w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Zima 2022/2023" w tym samym okresie 2022 r. - podał touroperator w komunikacie.

Bowim szacuje, że po III kwartałach 2023 roku miał 7,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co stanowi spadek o 103,1 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Dom Development podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r., która będzie wynosić 141,3 mln zł, co daje 5,5 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Green Zebras, spółka technologiczna specjalizująca się w pozyskiwaniu substancji aktywnych pochodzenia naturalnego i produkcji ekstraktów, planuje emisję akcji w ramach oferty publicznej. W 2024 roku spółka chce złożyć wniosek na GPW i ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa Mostostal Zabrze szacuje, że odnotowała w III kwartale 2023 roku 14,9 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakłada osiągnięcie 14,2 mln zł zysku netto j.d.

Spółka zależna Proacta, Proacta Sp. z o.o., ma umowę z Trusted Software Services o wartości ok. 18 mln zł netto na podwykonawstwo w zakresie realizacji przez Trusted Software Services zamówienia publicznego dotyczącego zapewnienia specjalistycznych usług z zakresu IT - poinformowała Proacta w komunikacie.

W ramach programu "Pierwsze Mieszkanie" podpisano 30.429 umów według stanu na 2 listopada - poinformowała na platformie X (dawniej Twitter) wiceprezes ZBP Agnieszka Wachnicka.

