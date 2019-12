Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

- KGHM planuje w 2020 r. pierwsze inwestycje w obszarze fotowoltaiki, chce też ruszyć z projektami gazowymi - poinformował PAP Biznes prezes KGHM Marcin Chludziński. Spółka jest otwarta na współpracę z innymi podmiotami przy projektach energetycznych. Pozytywnie ocenia plany rozwoju OZE w Tauronie, którego jest akcjonariuszem.

- KGHM nie wyklucza akwizycji komplementarnych podmiotów, ale nie ma w planach na przyszły rok takich działań w dużej skali - poinformował PAP Biznes prezes KGHM Marcin Chludziński. Spółka jest gotowa do współpracy z innymi podmiotami Skarbu Państwa i poszukiwania synergii.

- KGHM chce w przyszłym roku dalej poprawiać wyniki finansowe i produkcyjne mimo spodziewanych zmiennych, niezbyt sprzyjających warunków makro - poinformował PAP Biznes prezes KGHM Marcin Chludziński. Spółka stawia na dalszą optymalizację, kontrolę kosztów i inwestycje.

- PGNiG uruchamia PGNiG Ventures, podmiot typu ventures capital, który będzie inwestować w innowacyjne projekty energetyczne. W ciągu sześciu lat inwestycje w perspektywiczne projekty w fazie wzrostu i ekspansji mogą sięgnąć 100 mln zł - poinformowali przedstawiciele PGNiG podczas środowej konferencji prasowej.

- PKN Orlen wystąpił do dostawców rosyjskich o odszkodowania za zanieczyszczoną ropę naftową - poinformował na Twitterze prezes Orlenu Daniel Obajtek. Obejmują one nakłady związane z przerobem tego surowca, ochroną instalacji i dodatkowymi zakupami ropy.

- Polska Grupa Energetyczna w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2024 zakontraktowała łącznie 5.070 MW obowiązku mocowego - poinformowała spółka w komunikacie. Cena zamknięcia aukcji na 2024 rok wyniosła 259,87 zł/kW/rok.

- Columbus Energy, notowana na NC spółka działająca w obszarze fotowoltaiki, ma ambicję, by w tym roku zwiększyć przychody trzykrotnie, do ok. 200 mln zł, a w przyszłym roku kontynuować kilkukrotny wzrost przychodów - poinformował PAP Biznes prezes Dawid Zieliński. Spółka chce m.in. inwestować we własne farmy PV i w sektor elektromobilności. W 2020 r. będzie decydować o przeniesieniu notowań na rynek główny.

- Wielton w okresie styczeń-listopad 2019 r. zarejestrował 3.081 nowych przyczep i naczep, o 18,4 proc. mniej rdr - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP.

- Quercus TFI podpisał z GetBack umowę restrukturyzacyjną w zakresie spłat wierzytelności z obligacji o wartości nominalnej 80,5 mln zł. Spłata zobowiązań została ustalona na poziomie 35-40 mln zł - podał Quercus TFI w komunikacie.

- DataWalk Inc. pozyskał zamówienie w Ameryce Północnej na sprzedaż licencji i realizację wdrożenia platformy analitycznej DataWalk w zastosowaniach związanych z działalnością instytucji wywiadowczej na poziomie federalnym - poinformował DataWalk w komunikacie.

- Ursus w okresie styczeń-listopad zarejestrował 187 nowych ciągników rolniczych, o 40,8 proc. mniej rdr - podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

- ZE PAK zamierza w grudniu 2019 roku, czyli przed terminem, który upływa w marcu 2020 roku, spłacić ok. 60 mln zł kredytu konsorcjalnego - poinformował PAP Biznes wiceprezes zarządu spółki Maciej Nietopiel.

- Reino Capital oraz spółka zależna Reino Partners podpisały umowę określającą szczegółowe zasady i warunki strategicznego partnerstwa z grupą RF CorVal - podała spółka w komunikacie.

- Sąd Rejonowy Katowice-Wschód postanowił zabezpieczyć majątek Elektrobudowy poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego - poinformowała spółka w komunikacie. O zabezpieczenie wnioskowała firma Technik Polska sp. z o.o., wierzyciel Elektrobudowy.

- Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej postanowił umorzyć przyspieszone postępowanie układowe Module Technologies - podała spółka w komunikacie.

- Total FIZ w wyniku zakończonego procesu budowy przyspieszonej księgi popytu sprzeda 170.772 akcji Scope Fluidics, stanowiących 7,37 proc. kapitału, po 60 zł za sztukę - podała spółka w komunikacie.

- W każdym scenariuszu ryzyk przerw dostaw gazu z kierunku wschodniego do 2023 r. możliwości dostaw gazu do Polski przewyższają krajowy popyt - poinformowało PGNiG. Spółka opublikowała schemat zarządzania ryzykami takich przerw do stycznia 2023 r.

- Inter Cars z zysku za 2019 rok może wypłacić podobną dywidendę, jak w poprzednich latach - wynika z wypowiedzi dla PAP Biznes członka zarządu spółki Piotra Zamory.

- Grupa Unimot podniosła prognozę skorygowanej EBITDA na 2020 rok do 62,3 mln zł z 44,2 mln zł. Prognoza EBITDA na 2019 rok została podniesiona do 61,4 mln zł z 57,6 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Zarząd zdecydował też o odwołaniu prognoz EBITDA na lata 2021, 2022 i 2023.

- PZ Cormay wzywa do sprzedaży 992.283 akcji Orphee, które stanowią 2,57 proc. kapitału zakładowego, po 1,96 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wezwaniu Trigon DM.

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił trzy decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, określające zaległości podatkowe spółek zależnych Ciechu łącznie na 8,2 mln zł - podał Ciech w komunikacie.

- Zarząd Cyfrowego Polsatu zdecydował w środę o utworzeniu nowego nieodnawialnego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie. Intencją spółki jest przeprowadzenie emisji obligacji w pierwszym kwartale 2020 roku, jeśli warunki na rynku będą odpowiednie.

