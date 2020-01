Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

- Strategia CCC do 2022 roku zakłada zmniejszenie wydatków inwestycyjnych oraz redukcję zadłużenia, maksymalnie do jednokrotności zysku EBITDA. Spółka planuje wzrost przychodów do 8,5-9 mld zł, chce też zwiększyć rentowność operacyjną do 8,5-9,5 proc. Strategia przewiduje również wzrost udziału sprzedaży internetowej do 35-40 proc. przychodów grupy z 24 proc. w 2019 roku.

- Strategia CCC do 2022 roku zakłada zmniejszenie wydatków inwestycyjnych oraz redukcję zadłużenia, maksymalnie do jednokrotności zysku EBITDA. Spółka planuje wzrost przychodów do 8,5-9 mld zł, chce też zwiększyć rentowność operacyjną do 8,5-9,5 proc. Strategia przewiduje również wzrost udziału sprzedaży internetowej do 35-40 proc. przychodów grupy z 24 proc. w 2019 roku.

- Grupa CCC w nowej strategii zakłada znacznie bardziej selektywny rozwój nowych sklepów, przewiduje rozbudowę nowej powierzchni sieci własnej o nie więcej niż 120 tys. m kw. w kolejnych trzech latach - poinformowała spółka w prezentacji przed konferencją.

- CCC nie planuje nowych akwizycji w latach 2020-22 - poinformowała spółka w prezentacji.

- CCC może powrócić do tematu oferty publicznej eobuwie, ale decyzja o dalszych krokach zostanie podjęta po osiągnięciu przez tę spółkę 50 mln euro zysku EBITDA - poinformowało CCC w prezentacji.

- CCC nie wyklucza rozmów o wydłużeniu o trzy lata, do 2024 roku, opcji nabycia 25 proc. akcji eobuwia - poinformował prezes CCC Marcin Czyczerski.

- Zysk netto należny akcjonariuszom grupy Santander Bank Polska w czwartym kwartale 2019 roku spadł do 507 mln zł z 788,1 mln zł rok wcześniej - poinformował bank we wstępnych nieaudytowanych danych. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 434 mln zł.

- Grupa Santander Bank Polska ocenia, że trudno jest obecnie jednoznacznie ocenić wpływ październikowego orzeczenia TSUE na orzecznictwo w sprawach dotyczących walutowych kredytów hipotecznych, a tym samym dokonać estymacji związanego z nimi ryzyka prawnego - poinformował bank w prezentacji.

- Santander Bank Polska liczy, że bez uwzględnienia ewentualnych dodatkowych rezerw na portfel kredytów walutowych, zysk banku w 2020 roku będzie wyższy niż w 2019 roku - poinformował prezes banku Michał Gajewski.

- Grupa Santander Bank Polska pod koniec 2019 roku była pozwana w 1.508 sprawach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej, co oznacza, że w ciągu czwartego kwartału liczba pozwów wzrosła o 250 - poinformował prezes banku Michał Gajewski.

- Santander Bank Polska ocenia, że spełnia warunki do wypłaty dywidendy, zarząd nie podjął decyzji w tej sprawie. Bank będzie brał pod uwagę rozwój sytuacji wokół kredytów frankowych, szczególnie to, jak będzie ona wyglądała na dzień wypłaty planowanej dywidendy - poinformował prezes banku Michał Gajewski.

- Cena 7 zł za akcję, zaoferowana w wezwaniu na akcje Energi ogłoszonym przez Orlen, odpowiada wartości godziwej - ocenił zarząd Energi w stanowisku dotyczącym wezwania. Według zarządu wzywający zamierza rozwijać firmę zgodnie z jej obecnym profilem działania, a przejęcie kontroli przez Orlen będzie korzystane dla pracowników Energi. Jednocześnie zwrócono uwagę, że transakcja może naruszać klauzule zawarte w umowach z instytucjami finansującymi Energę.

- GetBack podpisał z Lartiq TFI porozumienie, w ramach którego otrzymał 40 mln zł, co wyczerpuje wzajemne roszczenia pomiędzy spółkami z tytułu umowy ramowej - poinformował GetBack w komunikacie.

- Spółka zależna Develii podpisała umowę sprzedaży budynku biurowego Wola Center w Warszawie za 101,9 mln euro - podała spółka w komunikacie.

- Murapol nabył grunty w Warszawie i Krakowie oraz podpisał umowę warunkową sprzedaży nieruchomości w Łodzi - podała spółka w komunikacie prasowym. Murapol zamierza zrealizować projekty inwestycyjne, w których łącznie powstanie ok. 1,1 tys. lokali.

- Polska Grupa Górnicza (PGG), która w ub. roku znacząco zwiększyła ilość węgla na przykopalnianych zwałach, dąży do wzrostu sprzedaży tego surowca i zapowiada sukcesywne zmniejszanie stanu zwałów. Kluczowe jest jednak odbieranie zamówionego węgla przez elektrownie.

- Nakłady inwestycyjne grupy PKP Cargo mają być dostosowane do poziomu EBITDA - poinformował PAP Biznes członek zarządu kolejowej spółki Witold Bawor.

- Akcjonariusze Ten Square Games, Maciej Popowicz oraz Arkadiusz Pernal, sprzedali w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu 963.574 akcji spółki, stanowiących 13,31 proc. kapitału zakładowego - poinformowała spółka w komunikacie. Cena sprzedaży wyniosła 230 zł za papier.

- Portfel zamówień Pesy Bydgoszcz na lata 2020-2022 wynosi kilka miliardów zł - poinformował PAP Biznes prezes spółki Krzysztof Zdziarski. Dodał, że przychody Pesy w 2019 roku wyniosły 1,2-1,3 mld zł.

- Inwestorzy objęli całą emisję 721.303 akcji serii G Medicalgorithmics oferowanych po 18,25 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie.

- Marcin Dąbrowski, szef sektora telekomunikacyjnego Comarchu, złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu - poinformowała spółka w komunikacie.

- Projekt OncoArendi o wartości około 31 mln zł został zarekomendowany do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wartość wnioskowanego dofinansowania to ok. 22 mln zł - podała spółka w komunikacie.

