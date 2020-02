Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

- PKN Orlen buduje multienergetyczny koncern i musi stale myśleć o wszelkich procesach akwizycyjnych - uważa prezes Orlenu Daniel Obajtek. Nie odniósł się do medialnych spekulacji o możliwości przejęcia PGNiG.

- PKN Orlen podpisał umowę z konsorcjum spółek KTI Poland i IDS-BUD na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie "pod klucz" Instalacji Podstawowej Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku na łączną kwotę ok. 750 mln zł - podał Orlen w komunikacie. Spółka szacuje, że po zrealizowaniu projektu EBITDA Orlenu może wzrosnąć od 340 do 415 mln zł rocznie.

- Grupa Kęty prognozuje, że w 2020 roku osiągnie 294 mln zł zysku netto, czyli tyle samo, ile wynoszą szacunki za 2019 rok - poinformowała spółka w komunikacie. Prognoza przychodów grupy na 2020 rok to wzrost o 3 proc. do 3,314 mld zł - Kęty szacują przychody ze sprzedaży w 2019 roku na 3,205 mld zł.

- Grupa Kęty prognozuje, że za 2019 r. wypłaci dywidendę w wysokości 85 proc. skonsolidowanego zysku netto, co jest zgodne z obowiązującą w spółce polityką dywidendową - podały Kęty w komunikacie.

- Ambra spodziewa się spowolnienia wzrostu rynku wina w Polsce w 2020 roku, ale zakłada, że w najbliższych latach średnioroczna zwyżka wyniesie około 5 proc. - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Robert Ogór. Dodał, że producent i dystrybutor wina oraz innych alkoholi chce utrzymać trend corocznego wzrostu dywidendy.

- Ambra chce rozwijać się w Czechach w oparciu o zakupioną markę Vino-Club. Rozwój sieci specjalistycznych sklepów stacjonarnych na tym rynku bardziej prawdopodobny od 2021 roku - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Robert Ogór.

- UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie tzw. warszawskiej uchwały krajobrazowej, przyjętej w styczniu. Obawy urzędu budzi możliwość stworzenia przez spółkę AMS z grupy Agora monopolu i wyeliminowania z rynku innych firm z branży reklamowej - poinformował UOKiK w komunikacie prasowym.

- Grupa ZUE odnotowała w 2019 roku 996,2 mln zł przychodów wobec 832,7 mln zł rok wcześniej i 3,8 mln zł zysku netto wobec straty netto przed rokiem na poziomie 62,6 mln zł - podała spółka w komunikacie.

- Grodno szacuje skonsolidowany zysk netto po trzech kwartałach roku obrotowego 2019/20 (okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r.) na 9,1 mln zł, co oznacza wzrost o 32 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej - podała spółka w komunikacie. Przychody grupy po trzech kwartałach - według szacunków - wzrosły rdr o 24 proc. do 458,5 mln zł.

- Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła Altus TFI zezwolenie na wykonywanie działalności i nałożyła na towarzystwo kary w łącznej kwocie 7 mln zł - poinformowała KNF w komunikacie.

- Commerzbank, największy udziałowiec działającego w Polsce mBanku, ma trudności ze sprzedażą posiadanych akcji tego banku - pionformował w środę niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

- Zarząd Surfland Systemy Komputerowe rekomenduje akcjonariuszom wydzielenie działalności do nowego podmiotu i połączenie z inną firmą - podała spółka w komunikacie.

- Jastrzębska Spółka Węglowa otrzymała nowe koncesje na wydobycie węgla. Koncesje dotyczą złóż węgla "Pniówek", "Szczygłowice", "Jas-Mos 1" oraz "Bzie-Dębina 1 Zachód" - poinformowała JSW w komunikacie prasowym. Wydłużono też terminy obowiązywania koncesji wydobywczych dla złóż "Budryk" oraz "Knurów".

- Altus TFI kwestionuje zasadność zarzutów stawianych Towarzystwu przez KNF i będzie odwoływał się od decyzji Komisji w sprawie nałożenia kar pieniężnych i sankcji administracyjnych - podał Altus w komunikacie.

- Spółka Apator Metrix zawarła z Polską Spółką Gazownictwa umowy na dostawy gazomierzy miechowych w ramach sześciu zadań, będących częścią przetargu ogłoszonego przez PSG - podał Apator w komunikacie. Łączna wartość zawartych umów wynosi 75,2 mln zł netto.

- Bankowy Fundusz Gwarancyjny wyznaczył dla ING Banku Śląskiego na poziomie skonsolidowanym wymóg MREL w wysokości 11,679 proc. funduszy własnych i zobowiązań własnych (TLOF), co odpowiada 21,28 proc. kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE) - poinformował bank w komunikacie.

- Bloober Team zaktualizował plan strategiczny na lata 2020-22. Spółka chce odejść od gier realizowanych w stosunkowo krótkim czasie, w średniej półce cenowej i wydawać jedną większą produkcję na 1,5-2 lata - podał Bloober Team w komunikacie.

- Bankowy Fundusz Gwarancyjny wyznaczył dla mBanku na poziomie subskonsolidowanym wymóg MREL w wysokości 14,54 proc. sumy funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (TLOF), co odpowiada 27,515 proc. kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE) - poinformował bank w komunikacie.

- Zarząd GPW w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku spółki Harper Hygienics, postanowił zawiesić obrót jej akcjami w okresie od 12 do 24 lutego - wynika z uchwały zarządu giełdy.

- Ursus otrzymał od komornika zawiadomienie o wszczęciu przeciwko spółce egzekucji z wniosku Banku Millennium - podał Ursus w komunikacie. Spółka otrzymała także wezwanie do zapłaty długu na rzecz Banku w kwocie głównej 8,29 mln zł oraz odsetek, kosztów zastępstwa prawnego i opłaty egzekucyjnej.

