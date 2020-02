Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 2019 roku spadł do 723 mln zł z 1,01 mld zł rok wcześniej - podał bank w raporcie rocznym. Zysk banku był o 9,7 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy szacowali, że wyniesie on 658,9 mln zł.

Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 2019 roku spadł do 723 mln zł z 1,01 mld zł rok wcześniej - podał bank w raporcie rocznym. Zysk banku był o 9,7 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy szacowali, że wyniesie on 658,9 mln zł.

PKO BP spełnia kryteria do wypłaty na dywidendę do 50 proc. zysku za 2019 roku, a dodatkowo zarząd banku rozważy rekomendowanie wypłaty 1,67 mld zł niepodzielonego zysku z 2018 roku - poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

PKO BP jest w stanie w 2020 roku poprawiać marżę odsetkową o 1-2 pb kwartalnie - poinformował wiceprezes PKO BP Rafał Kozłowski.

PKO BP jest gotowy na rozmowy z klientami dotyczące ewentualnych ugód w sprawie frankowych kredytów hipotecznych - poinformował prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło.

PKO BP spodziewa się, że w 2020 roku w obszarze korporacyjnym utrzymają się podobne trendy, jak w drugiej połowie zeszłego roku, a zainteresowanie ze strony przedsiębiorstw i korporacji pozyskiwaniem finansowania z banków będzie mniejsze - uważa wiceprezes PKO BP Jakub Papierski.

Liczba postępowań sądowych dotyczących kredytów walutowych PKO BP w czwartym kwartale wzrosła o 266 - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie danych z raportu rocznego banku. Łączna wartość przedmiotu sporu wzrosła na koniec roku do 392 mln zł.

Grupa PZU pracuje nad przygotowaniem nowej, kilkuletniej strategii, której bardzo mocnym elementem będzie segment zdrowotny. Pełne efekty współpracy z bankami w grupie PZU widoczne będą w wynikach za 2020 rok - poinformował PAP Biznes prezes PZU Życie SA Roman Pałac.

Po wpłacie zaliczki przez Epicentr K portfel zamówień Feerum powinien być trochę wyższy niż w 2019 roku - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Daniel Janusz. Dodał, że współpracą z polskim producentem elewatorów zbożowych zainteresowanych jest kilka innych dużych ukraińskich firm.

Novaturas prognozuje na 2020 rok 5-6 mln euro EBITDA i wzrost przychodów o 3-5 proc. - podała spółka w prezentacji.

Wasz Sklep Spar chce otwierać co najmniej 50 nowych sklepów rocznie - podała spółka w komunikacie prasowym. W ciągu czterech lat sieć ma liczyć ponad 400 placówek.

LPP zakończyło rozbudowę Centrum Dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim - podał producent odzieży w komunikacie prasowym. Wartość inwestycji to ok. 200 mln zł, a po rozbudowie wydajność obiektu wzrosła z 1,5 mln do 1,84 mln sztuk odzieży wysyłanych dziennie.

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej odwołała ze składu zarządu Rafała Pasiekę, pełniącego funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. handlu - podała spółka w komunikacie. Jednocześnie, rada nadzorcza powierzyła pełnienia obowiązków zastępcy prezesa zarządu ds. handlu prezesowi JSW Włodzimierzowi Hereźniakowi.

Ministerstwo Aktywów Państwowych jest za udzieleniem koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew, ale decyzję co do realizacji inwestycji podejmować będzie PGE GiEK - poinformował wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda.

Dom Development jest spokojny o wolumeny sprzedaży w 2020 roku. Grupa powinna utrzymać poziom z poprzedniego roku, a może nawet lekko go przekroczyć - poinformował PAP Biznes prezes Jarosław Szanajca.

Walne zgromadzenie Seco/Warwick upoważniło zarząd do skupu nie więcej niż 1 mln akcji własnych w celu umorzenia - wynika z uchwał po WZ. Łączna kwota środków przeznaczonych na buyback nie przekroczy kwoty 15 mln zł.

Geotrans widzi rosnący popyt na usługi zagospodarowania odpadów ze strony jednostek samorządowych oraz wytwórców, a celem spółki na 2020 r. są dalsze wzrosty wszystkich segmentów biznesu - podał Geotrans w komunikacie prasowym. Spółka zamierza kontynuować realizację polityki dywidendowej.

